A lesão de Neymar, sofrida antes da semifinal do Paulistão, diante do Corinthians, foi mais séria do que se imaginava. O craque, que não pôde atuar no confronto encerrado com derrota e eliminação diante do rival, teve na sexta-feira (14) seu corte confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e não atuará pela Seleção Brasileira na Data Fifa.

A situação enfureceu um ex-jogador do próprio Timão. Fábio Luciano, campeão mundial pelo clube paulista em 2000, fez duras críticas ao camisa 10 santista e detonou o patamar no qual o meia-atacante é colocado pelas gerações mais jovens atualmente, além da postura para com o Brasil.

- Neymar não se sente ameaçado porque, quando ele rende em campo, nós colocamos ele em um pedestal. Ele tem a proteção das comissões da Seleção, porque sabem que ele é diferente, tem a proteção dos jogadores porque ele pode fazer o que quiser que os jogadores continuarão dando entrevistas falando que o ídolo deles é o Neymar. E é isso que me pega. Porque esses meninos tinham que ter outra referência. Deveriam olhar para o Neymar como um extraclasse em campo, mas ter outra referência de ídolo, porque alguns movimentos não servem de exemplo - disparou o ex-atleta.

A contusão de Neymar, inicialmente, foi tratada como um edema simples que o deixaria fora de ação apenas para o confronto com o Corinthians - e em uma possível classificação à decisão do Paulistão, o que não aconteceu. Entretanto, ao realizar novos exames, foi constatada a necessidade de dar sequência à recuperação sem que haja compromissos nas quatro linhas. Com isso, o astro foi substituído por Endrick, do Real Madrid, conforme opção do técnico Dorival Júnior.

Neymar foi desfalque contra o Corinthians e não poderá atuar pela Seleção na Data Fifa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

- Eu uso meu filho como exemplo. Meu filho não fala que Neymar é um exemplo para ele, mas se falasse, não ia soar bem para mim. Quando ele está em forma, nós olhamos para ele como imprescindível, independente do que aconteceu no passado. Talvez ele pense: 'eu posso fazer tudo que quero, posso me machucar até tal momento, porque se eu estiver em condições no momento da convocação, eu vou ser convocado' - completou Fábio Luciano.

⚽ Sem Neymar, Brasil tem duelos decisivos

Com a ausência de Neymar, Dorival recalculou a rota e terá que lidar com dois compromissos complicados na Data Fifa. A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia no dia 20, às 21h45 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha; cinco dias depois, visita a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h.