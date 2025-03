Não será desta vez que Neymar irá retornar à Seleção Brasileira. O atacante do Santos foi cortado pelo técnico da Dorival Júnior no fim da tarde desta sexta-feira (14) dos jogos diante de Colômbia, dia 20, e Argentina, dia 25, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Para o lugar dele, o treinador selecionou o jovem Endrick, do Real Madrid.

A mudança no elenco da Seleção Brasileira empolgou os fãs nas redes sociais. Diversos internautas festejaram a presença de Endrick no lugar do atual camisa 10 do Santos, que foi bastante criticado. Além de Neymar, Danilo, do Flamengo, e Ederson, do Manchester City, também foram desconvocados. Todos por conta de lesões recente.

Vale destacar, que a ausência de Endrick foi sentida na primeira listagem de Dorival Júnior. Anteriormente, o jogador não tinha entrado na lista dos 23 convocados, mas sim na pré-lista, no aguardo de uma eventual lesão de outro jogador.

Polêmicas envolvendo Neymar

Na última semana, alguns torcedores do Santos criticaram a postura de Neymar durante o Carnaval. Na ocasião, o atleta recebeu folga e curtiu o feriado no Rio de Janeiro. Ao lado de Bruna Biancardi, o jogador foi ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí, sendo convidado para um dos camarotes.

Durante o período, o jogador se encontrava com um desconforto na coxa esquerda, e posteriormente, foi desfalque na eliminação do Santos contra o Corinthians pela semifinal do Paulistão. A torcida do Peixe não aprovou o cenário e reclamou com o atleta, que hoje se encontra em processo de recuperação.

Longe dos gramados, Neymar segue com os compromissos extracampo. Outra polêmica vivida pelo atleta foi a suposta presença em uma festa no interior de São Paulo. De acordo com a apuração do portal "Leo Dias", o evento aconteceu na última segunda-feira (10) e o jogador chegou ao local com o próprio avião. O caso teria gerado um desconforto na relação com Bruna Biancardi, atual namorada do camisa 10.