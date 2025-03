Em meio a polêmicas, Neymar convoca torcida do Santos para amistoso

Nesta última semana, o nome de Neymar foi vinculado com polêmicas sobre seu atual relacionamento com Bruna Biancardi. No entanto, o jogador apareceu nas redes sociais falando sobre outro assunto. Em breve vídeo na SantosTV, Neymar convocou a torcida santista para o amistoso contra o Coritiba neste domingo (16).

O Peixe confirmou a realização do amistoso contra o Coritiba no Couto Pereira, no próximo domigo (16), às 18h00 (de Brasília). A partida tem o objetivo de preparar o clube para o ínicio do Campeonato Brasileiro.

Semana de Neymar

Nos últimos dias, Neymar esteve envolvido em algumas polêmicas, tanto dentro, quanto fora de campo. Confira:

Carnaval e desfalque em decisão do Paulista

Os torcedores do Santos criticaram fortemente a postura de Neymar durante o Carnaval. Na ocasião, o atleta recebeu folga e curtiu o feriado no Rio de Janeiro. Ao lado de Bruna Biancardi, o jogador foi à Sapucaí sendo convidado do Camarote Rio.

Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Instagram)

O problema é que, durante o Carnaval, o jogador estava com um desconforto na coxa esquerda e foi desfalque na eliminação do Santos contra o Corinthians pela semifinal do Paulistão. A torcida santista ficou na bronca após ver Neymar no Rio de Janeiro enquanto não estava em recuperação para jogar a decisão do campeonato estadual.

Helicóptero visto em festa com mulheres

O helicóptero do jogador santista foi avistado estacionado em uma festa com a presença de mulheres, em uma chácara na cidade de Araçoiaba, interior de São Paulo, na última segunda feira (10). De acordo com o Portal LeoDias, uma fonte viu Neymar junto com três amigos e mulheres no local, onde acontecia o evento.

Em nota, a assessoria de Neymar afirmou que o atleta não estava presente na festa e o veículo foi emprestado para amigos.

Novos patrocínios

Conforme apurou o Lance!, Neymar fechou mais um patrocínio depois de sua volta ao campeonato brasileiro. O atleta assinou contrato com a Cimed, indústria farmacêutica. Com isso, o jogador passa a ser o novo embaixador linha de hidratação e nutrição da Lavitan, que pertence à marca.

Neymar assinou com a Cimed para ser embaixador da linha hidratação da Lavitan, marca da empresa. (Foto: Divulgação/Cimed)

Na última sexta-feira (14), o craque brasileiro também anunciou a nova parceria com Canção, marca de alimentos que já patrocina o Santos. O contrato está previsto até o final de 2026.

Reformas no CT do Santos

Desde a sua volta para o Santos, tanto Neymar quanto seu pai vêm se empenhando nas melhorias do estádio do Peixe. Neymar Pai, em parceira com a arquiteta Leonice Alvez, liderou a reforma no vestiário da Vila Belmiro contando com o investimento de 19 fornecedores de diversos setores.

Além disso, novas reformas ocorrerão no CT da base do Santos. A criação de novos pavimentos que vão abrir a nova academia, quartos e espaços adequados para fisioterapia e fisiologia serão construídos na área.