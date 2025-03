Neymar é cortado da Seleção; Danilo e Ederson também estão fora

Não será desta vez que Neymar irá retornar à Seleção Brasileira. O atacante do Santos foi cortado pelo técnico da Dorival Júnior no fim da tarde desta sexta-feira (14) dos jogos diante de Colômbia, dia 20, e Argentina, dia 25, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Além dele, Danilo, do Flamengo, e Ederson, do Manchester City, também foram desconvocados.

Dorival Júnior chamou Alex Sandro, do Flamengo, Endrick, do Real Madrid, e Lucas Perri, do Lyon, para as vagas dos três. Eles estavam na pré-lista de convocados, divulgada no final de fevereiro.

O corte de Neymar na Seleção era aguardado nas últimas horas. Ele sentiu um desconforto no músculo do posterior da coxa esquerda na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Bragantino, no início do mês, pelas quartas de final do Paulistão. Por causa do problema, ele ficou de fora da semifinal com o Corinthians.

Um exame realizado pela equipe médica do Santos no dia 6 de março apontou para um edema. E novos exames realizados esta semana mostraram que Neymar ainda precisa de mais tempo de recuperação.

"A precaução com relação a este processo de recuperação ocorre em virtude do longo período sem atividade de alta intensidade do atleta, fato que ressalta a necessidade de um cuidadoso protocolo de prevenção para a retomada de um novo ciclo de treinamentos e jogos", informou o Santos.

Danilo, por sua vez, não treina com bola no Flamengo há duas semanas. Ele se recupera de lesão de grau um na coxa direita. Havia a expectativa que ele ficasse à disposição das finais do Campeonato Carioca, o que acabou não acontecendo.

Dorival justifica cortes de Neymar, Danilo e Ederson na Seleção

Em vídeo publicado pela CBF TV, o técnico Dorival Júnior explicou os cortes dos três jogadores.

— Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, o departamento médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City — disse o treinador.

— Após as avaliações realizadas, o departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid.