Neymar foi cortado da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (14) após lidar com uma nova lesão. O craque já havia sido ausência do Santos na eliminação para o Corinthians, diante do Campeonato Paulista, e se tornou desfalque para o técnico Dorival Júnior nos confrontos com Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Em suas redes sociais, o camisa 10 do Peixe se manifestou após a decisão ser anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com uma foto em preto e branco, o atleta lamentou a situação que o impedirá de voltar à ação com a Amarelinha, ocasião que não acontece desde outubro de 2023.

- Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo no momento! Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não arriscar e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão. Valeu aos que me mandaram mensagens de apoio. Faz parte do processo - afirmou o meia-atacante.

Neymar lamenta corte da Seleção Brasileira em suas redes sociais (Foto: Reprodução / Instagram)

Neymar realizou exames durante a semana junto à equipe médica, e não teve evoluções identificadas no edema que havia o impedido de entrar em campo diante do Corinthians, quando viu do banco de reservas a derrota por 2 a 1, pela semifinal do Paulistão. Sem melhora, o atleta recebeu o diagnóstico que recomendava a manutenção do tratamento clínico.

🤕 Neymar não é o único cortado da Seleção

A decisão levou Dorival a substituir o astro pelo atacante Endrick, do Real Madrid. O ex-Palmeiras já havia sido muito pedido no ato da convocação, e agora, receberá nova oportunidade pela Seleção. No começo de 2024, já havia sido decisivo diante de Inglaterra e Espanha em amistosos, mas a má Copa América de toda a equipe acabou diminuindo o prestígio com o comandante. Também lesionados, Ederson, do Manchester City, e Danilo, do Flamengo, deram lugar a Lucas Perri (Lyon) e Alex Sandro (também do Flamengo), respectivamente.

Sem Neymar, a Seleção Brasileira entra em campo no dia 20 de março, às 21h45 (de Brasília), recebendo a Colômbia na Arena BRB Mané Garrincha; cinco dias depois, às 21h, visita a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG). A equipe ocupa apenas a quinta colocação, com 18 pontos em 12 jogos, e precisa de bons resultados para não se complicar na briga por uma vaga no Mundial do próximo ano.