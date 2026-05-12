Ronaldo firma parceria com a ESPN para cobertura da Copa do Mundo; confira

A ESPN e o Disney+ anunciaram colaboração com a Casa Rede Ronaldo para o Mundial. O complexo será instalado em Miami e funcionará durante toda a competição. Ronald Domingues Nazário, filho de Ronaldo Fenômeno, preside a iniciativa. O espaço funcionará como um dos principais pontos de produção multiplataforma da ESPN na competição.

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Os assinantes do Disney+ terão acesso diário a shows, eventos, ativações e participações especiais produzidos no local. O conteúdo também estará disponível no YouTube da ESPN e nas demais plataformas digitais do grupo. O complexo ocupará área superior a 4 mil metros quadrados. A estrutura contará com palcos, telões e estúdios. A organização espera receber diariamente mais de 9 mil pessoas durante o torneio.

A ESPN mobilizará mais de 30 profissionais para cobertura do Mundial. Os profissionais estarão distribuídos entre Estados Unidos, México e Canadá. A equipe acompanhará todos os detalhes da competição. O canal montará estúdio exclusivo no complexo para produção do "Resenha". O programa terá edições diárias transmitidas diretamente de Miami. André Plihal, Fábio Luciano e Fábio Santos apresentarão o programa, com participação de convidados especiais.

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Nos dias de jogos da Seleção Brasileira, o "Resenha" terá edições especiais de pré e pós-jogo. As edições serão transmitidas simultaneamente no Disney+ e no YouTube da ESPN. Haverá edição exclusiva diária no digital repercutindo o torneio. A grade de programação incluirá edições diárias do "Fala a Fonte", transmitido ao vivo diretamente dos Estados Unidos. O "Linha de Passe" terá edições especiais ao longo da competição, com análises e debates sobre os principais temas do Mundial.

Um time dedicado de produção digital atuará no local. A equipe será responsável por gerar conteúdos exclusivos em tempo real sobre os acontecimentos na Casa Ronaldo. O material produzido será utilizado para potencializar a presença da ESPN nas redes sociais durante a competição. A produção do programa "Futebol no Mundo" será realizada nos estúdios da ESPN em São Paulo.

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- Queremos criar um ambiente de experiências para o público durante o Mundial. Quem passar por lá vai encontrar uma programação viva, com conteúdo ao vivo, shows, ativações, encontros com talentos, convidados especiais e diferentes formas de se conectar com a energia do torneio. Nossa proposta é transformar a paixão pelo futebol em uma vivência capaz de unir entretenimento, emoção e proximidade com o universo da Rede Ronaldo - afirmou Douglas Buiu, CEO da Casa Rede Ronaldo.

- A Rede Ronaldo nasceu com o propósito de transformar legado em conexão real com o público, criando conteúdo com identidade, relevância e entretenimento. Ter a ESPN e o Disney+ ao nosso lado em um projeto dessa dimensão mostra a força que a marca conquistou e amplia ainda mais o nosso potencial de levar uma cobertura viva, próxima e multiplataforma de um dos maiores eventos do mundo - disse Ronald.