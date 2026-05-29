Diretor de 'Brasil 70: A Saga do Tri' abre bastidores da obra: 'Sem dublê'

A reconstrução da campanha do Brasil rumo ao tricampeonato mundial em 1970 exigiu muito mais do que talento para atuação. Durante participação em um painel no Rio2C, o diretor Pedro Morelli revelou que os atores de "Brasil 70: A Saga do Tri", nova minissérie da Netflix, precisaram demonstrar habilidade com a bola nos pés para conquistar um lugar no elenco.

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📺 Lucas Agrícola revela bastidores para viver Pelé em minissérie sobre o Tri

Segundo o cineasta, a seleção dos intérpretes funcionou de maneira semelhante a uma peneira de futebol. O objetivo era garantir que os atores fossem capazes de reproduzir, com autenticidade, os lances protagonizados pelos craques que levaram o Brasil ao terceiro título mundial.

— Não tem dublê. Os atores jogavam de verdade. Dublê era usado apenas em planos muito gerais. Quando o público vê os personagens em campo, são eles mesmos jogando. Isso traz uma verdade para a história porque você acompanha toda a trajetória dramática daqueles personagens e, quando eles entram em campo, continuam sendo eles vivendo aquele momento — afirmou Morelli.

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A decisão da produção foi fundamental para aproximar o espectador dos bastidores da campanha que transformou a Seleção Brasileira de 1970 em uma das equipes mais celebradas da história do futebol. Embora os estádios tenham sido recriados digitalmente por meio de efeitos visuais, as cenas de jogo foram gravadas com os próprios atores em ação.

— O que é totalmente digital são os estádios. Mas o jogo em si, que é onde está a alma da história, foi filmado com os atores jogando. Era importante manter essa sensação de realidade — explicou o diretor.

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Atores caracterizados para a minissérie 'Brasil 70' (Foto: Reprodução)

Entre os momentos mais desafiadores das gravações esteve a recriação de jogadas históricas da campanha do Brasil no México. Morelli destacou especialmente a reprodução do primeiro gol de Pelé na Copa de 1970, uma das cenas que mais exigiram preparação e repetição.

A minissérie retrata os bastidores da conquista do tricampeonato mundial pelo Brasil, iniciando a narrativa após a eliminação precoce da seleção na Copa de 1966, na Inglaterra. A produção acompanha a chegada de João Saldanha ao comando da equipe, a crise que levou à sua saída e a missão assumida por Zagallo a poucos meses do Mundial.

Interpretado por Rodrigo Santoro, Saldanha surge como peça-chave na reconstrução do time brasileiro. Já Zagallo, vivido por Bruno Mazzeo, assume o desafio de reorganizar o grupo e conduzi-lo até a conquista histórica.

Outro destaque da trama é a trajetória de Pelé, interpretado por Lucas Agrícola. A série explora as dúvidas, os medos e a pressão enfrentada pelo maior jogador do futebol brasileiro antes da Copa que consolidaria sua imagem como ídolo mundial.

Dividida em cinco episódios de 45 minutos e produzida pela O2 Filmes, "Brasil 70: A Saga do Tri" busca apresentar uma visão inédita sobre a campanha da Seleção Brasileira no México, mostrando não apenas os jogos que marcaram época, mas também os bastidores, conflitos e desafios que antecederam a conquista daquele que se tornou um dos capítulos mais importantes da história do esporte nacional.