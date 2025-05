Ex-coordenador da CBF aponta ‘perrengue’ para Ancelotti na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti foi anunciado como técnico da Seleção Brasileira na última segunda-feira (12). Ex-coordenador de futebol feminino da CBF, Marco Aurélio Cunha projetou os primeiros momentos do italiano à frente da equipe. O comentarista do "Jogo Aberto" citou o pouco conhecimento do treinador sobre o futebol no Brasil e apontou "perrengue".

- Não vai ser o Ancelotti que vai convocar. Ele não está vendo o futebol brasileiro, ele estava preocupado com o Barcelona, com a Champions League. Não tem o conhecimento do que está acontecendo no Brasil, ele conhece os brasileiros que atuam na Europa. Vai ter o auxílio do Rodrigo Caetano e do Juan - disse Marco Aurélio Cunha.

- Vai ser uma convocação para ele começar a conhecer, trabalhar nesses dois jogos com a metodologia de jogo, a forma como ele joga... É uma experiência nova para ele e para nós brasileiros termos um treinador estrangeiro. Tem que se dar créditos para ele pela história que tem, mas acho que não vai ser fácil. Ele vai passar perrengue - completou.

Após longa negociação e cerca de dois anos de expectativa, Carlo Ancelotti foi oficializado como o novo comandante da Seleção Brasileira. O anúncio foi feito na manhã da última segunda-feira (12), por meio do site oficial da CBF. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, também falou em vídeo divulgado pela confederação.

O técnico italiano era um antigo sonho do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir o comando da Seleção Brasileira — mesmo faltando apenas um ano para a Copa do Mundo. A entidade tinha pressa na definição, já que os próximos compromissos estão marcados para os dias 4 e 9 de junho, contra Equador e Paraguai, confrontos decisivos na disputa por uma vaga no Mundial de 2026.

