O ex-jogador Rafael van der Vaart revelou uma curiosidade chocante referente a convivência com Cristiano Ronaldo. De acordo com ele, o atacante português foi o único jogador, o qual, nunca viu o pênis em um vestiário. Os dois atuaram juntos pelo Real Madrid entre 2009 e 2010.

continua após a publicidade

➡️ Caso Luiz Henrique: entenda como craque do Botafogo foi ameaçado por prima da ex

➡️ Spotify wrapped: Gabigol, do Flamengo, bate milhões de reproduções

Ao relatar o caso, em uma entrevista ao programa TalkSport, da Inglaterra, o holandês destacou que o fato acontecia por conta da rotina exaustiva de Cristiano Ronaldo. Segundo Van der Vaart, o português era sempre o primeiro a chegar nos treinos e o último a sair.

- Ele nunca saia de casa. Eu sempre brinco com isso, Cristiano Ronaldo é o único jogador que eu nunca vi o p%$! Ele era primeiro no treinamento e o último a sair. Seu físico, uau! Uma máquina! ele era à frente de seu tempo, seu treinamento na academia, comida, sono. Para ele, isso era mais importante que treinar duro - disse Rafael Van der Vaart.

continua após a publicidade

Além disso, o ex-meia também falou como era a convivência com Cristiano Ronaldo nos bastidores. Van der Vaart apontou que o atacante era extremamente egoísta, dando mais importância para números pessoais do que para o desempenho coletivo da equipe.

- Ele era incrivelmente egoísta. Se ganhássemos por 6-0 e ele não marcasse, ele não ficava contente. Mas se perdêssemos e ele fizesse dois gols, estava tudo bem - concluiu.

continua após a publicidade

Van der Vaart e Cristiano Ronaldo em ação pelo Real Madrid (Foto: AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cristiano Ronaldo no Real Madrid

O atacante português ficou no clube espanhol durante nove anos, de 2009 até 2018, durante o período, Ronaldo foi companheiro de Van der Vaart apenas por um ano. Com o time madrileno, o camisa 7 conquistou 4 Champions League, 3 Supercopa da UEFA, 2 Copa da Espanha, 2 Supercopa da Espanha e 2 La Liga.

Além disso, foram diversos prêmios individuais conquistados durante o período no Real Madrid. Os mais importantes foram: 2 The Best (premiação da Fifa para eleger o melhor jogador do mundo) e 4 bolas de ouro (premiação da revista francesa France Football para eleger o melhor jogador do mundo).