Cena na CazéTV deixa repórter em saia justa no Mundial de Clubes

O repórter da CazéTV, João Barretto, passou por uma situação engraçada e constrangedora durante gravação de entrevista para a emissora no Mundial de Clubes. João falou com o goleiro do Al-Ahly, Elshenawy, após o empate com o Inter Miami, mas não conseguiu entender a resposta do jogador. O tradutor que estava intermediando a conversa saiu antes de traduzir o que disse o egípcio.

Elshenawy foi um dos destaques da partida contra o time de Lionel Messi, impedindo o que seria um gol antológico do argentino. Por isso, após o apito final, João Barretto tentou falar com o goleiro, mas por conta da barreira linguística, precisou de um tradutor.

No começo, parecia tudo certo. O repórter fez a pergunta sobre o primeiro jogo do Mundial de Clubes em inglês e viu o tradutor explicar o questionamento para o goleiro em árabe. O problema foi que a resposta de Elshenawy não foi traduzida, o que deixou João sem entender nada do que foi dito e com cara de poucos amigos.

CazéTV faz a cobertura do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

Al-Ahly x Inter Miami: primeiro jogo do Mundial de Clubes

✅ FICHA TÉCNICA

AL AHLY 0 X 0 INTER MIAMI

1ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO A

🗓️ Data e horário: sábado, 14/6/2025 - 19h30

📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Aviles (INT)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)

🚩 Assistentes: Anton Shchetinin (Austrália) e Ashley Beecham (Austrália)

🏁VAR: Carlos Del Cerro Grande (Espanha)

⚽ ESCALAÇÕES

AL AHLY (Técnico: José Riveiro)

El Shenawy; Hany, Ibrahim e Dari; Ben Romdhane, Fathy, Attia e Kouka; Trézéguet, Ashour e Abou Ali.

INTER MIAMI (Técnico: Javier Mascherano)

Ustari; Fray, Avilés, Falcón e Allen; Sergio Busquets, Segovia e Redondo; Allende, Messi e Suárez.

