Cristiano Ronaldo marca duas vezes e decide para o Al-Nassr no Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo segue brilhando no Al-Nassr. O português foi o autor dos dois gols da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Damac, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. Com o resultado, os Cavalheiros de Riad chegam a 25 pontos e seguem na terceira colocação; o adversário é o 11º e mantém 14 pontos.

Como foi o jogo?

O Al-Nassr controlou o primeiro tempo com certa tranquilidade. Cristiano Ronaldo iniciou os trabalhos logo aos 17 minutos, quando abriu o placar em cobrança de pênalti. A equipe seguiu criando, mas faltou pontaria para ampliar a vantagem antes do intervalo.

A situação do Damac ficou ainda mais difícil aos 10' da segunda etapa. O zagueiro Bedrane foi expulso por dura falta cometida e deixou os visitantes com um a menos. Assim, o Al-Nassr aproveitou para marcar o segundo, mais uma vez com CR7. O português recebeu de Boushal dentrou da área e bateu firme para balançar as redes aos 34'/2T, dando números finais à partida.

Cristiano Ronaldo converte o pênalti pelo Al-Nassr no Campeonato Saudita (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

O que vem por aí?

O Al-Nassr enfrentará volta a campo na próxima segunda-feira (2), quando recebe o Al Saad, do Catar, pela Champions League da Ásia. Por sua vez, o Damac recebe o Al-Fayha no próximo dia 9 de dezembro, epal 13ª rodada do Campeonato Saudita.

