Antes da vitória do Botafogo sobre Atlético-MG na final da Libertadores, mais um caso de extorsão aconteceu na vida de Luiz Henrique, autor do primeiro gol alvinegro. No celular do camisa 7, pedidos de dinheiro e ameaças de exposição feitos por Raissa Cândida, prima da ex do jogador. Entenda com o Lance! o caso.

Relembre primeiras ameaças a Luiz Henrique

A primeira denúncia feita pela SAF do Botafogo aconteceu ainda em setembro, segundo informações da polícia, por um crime que ocorreu no dia anterior às quartas de final da Libertadores, no jogo de volta contra o São Paulo.

Nos áudios recebidos, as mesmas ameaças haviam sido feitas, com pedido de R$ 40 mil para não expor Luiz Henrique. Na época, o ameaçante diz que o antigo empresário do atacante entregou as "provas" contra o camisa 7 do Botafogo.

Após as acusações, o empresário Johnny Max foi a delegacia prestar depoimento e negou estar envolvido, assim, foi liberado porque a polícia não conseguiu provas suficientes que o ligassem as mensagens.

Nova ameaça e ligação a culpada

Novamente antes de um jogo importante para o Botafogo, Luiz Henrique voltou a receber ameaças sobre a exposição de arquivos íntimos em troca de dinheiro. Desta vez, por mensagem no WhatsApp, o ameaçante enviou uma chave de pix para receber o dinheiro do atacante.

- Os 20 mil na minha conta amanhã até as 9h ou você terá suas intimidades reveladas - foi a última mensagem enviada.

Assim, na manhã de sexta-feira (29), a prima de Ana Carolina Andrade, ex-mulher de Luiz Henrique, foi presa em flagrante dentro de casa, em Duque de Caxias. A prisão, no entanto, só foi possível ser realizada após a polícia encontrar com Sebastião, amigo da família da ex do craque do Botafogo.

O homem era o dono da chave pix entregue por mensagens a Luiz Henrique, mas que, supostamente, não sabia nada sobre as ameaças realizadas ao atacante. Para a polícia, Sebastião teria explicado que a informação da conta havia sido pedida por uma parente, que afirmara que receberia um depósito do alvinegro.

Confissão sobre ameaças a Luiz Henrique

Após ser pega em casa, na manhã de sexta-feira (29), um dia antes da final da Libertadores, Raissa Cândida da Costa, de 26 anos, foi presa em flagrante em casa pela polícia e confirmou o envolvimento nas últimas ameaças a Luiz Henrique.

Segundo o "Ge", as investigações seguem em sigilo para identificação e prisão dos demais suspeitos envolvidos na organização criminosa.

Luiz Henrique marcou o primeiro gol da vitória de 3 a 1 do Botafogo, contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, pela final da Libertadores, e foi eleito o 'Rei da América.' Procurada pela reportagem do Lance!, a assessoria do atleta diz que o jogador está focado no próximo desafio, pelo Brasileirão, e feliz com seu momento profissional e pessoal.

