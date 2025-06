Paparazzo Rubro-Negro traça caminho para Flamengo chegar nas quartas do Mundial

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes contra o Espérance (TUN), nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), Lincoln Field, nos Estados Unidos. Ao Lance!, o influenciador Gabriel Reis, mais conhecido como Paparazzo Rubro-Negro, traçou o caminho para o clube carioca chegar as quartas de final do novo torneio da Fifa.

Para o comunicador, alcançar determinada fase do torneio será muito difícil para qualquer clube brasileiro. Apesar disso, Paparazzo aponto um cenário possível para o Flamengo. Mas para isto acontecer, a equipe de Filipe Luís teria que se classificar em primeiro lugar do Grupo D.

- Se o Flamengo for primeiro do grupo. Olha só, no grupo com o Espérance, eu tenho uma esperança. É o Flamengo ganhar do Espérance, empatar com o Chelsea e ganhar do Los Angeles. E assim, time inglês historicamente faz pouco gol. Então, quem sabe, o Rubro-negro não faça um saldo melhor - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Nesse cenário, o Flamengo encara o Benfica nas quartas de final. Provavelmente. Aí da jogo. Se pegar o Bayer não dá jogo. É complicado. Mas assim, dá para sonhar, porque é muito difícil. É aquilo, está em um dia bom - concluiu.

Flamengo antes da estreia no Mundial de Clubes

O time do Flamengo está nos Estados Unidos desde a última quarta-feira (11). Desde o desembarque no país, a equipe rubro-negra tem se mantido na universidade de Stockton, em Atlantic City, em Nova Jersey, para a primeira etapa do Mundial de Clubes.

