Robert Lewandowski abriu o placar para o Barcelona diante do Brest nesta terça-feira (26), pela quinta rodada da Champions League, e alcançou marca que apenas Cristiano Ronaldo e Lionel Messi haviam conquistado. O polonês fez seu centésimo gol na história da competição, sendo apenas o terceiro jogador a alcançar tal número.

Dos 100 gols de Lewandowski na Liga dos Campeões da Europa, 17 foram marcados vestindo a camisa do Borussia Dortmund, 69 pelo Bayern de Munique e outros 14 pelo Barça, sendo seis na atual temporada. Além disso, foi artilheiro na edição de 2019/20, quando foi campeão pelo time da Baviera.

Maiores artilheiros da Champions League

Maior artilheiro da Champions, CR7 balançou as redes em 140 oportunidades no torneio. Segundo na lista, Messi soma 129 gols na UCL ao longo de sua carreira. Ambos, no entanto, não disputam mais a competição: o português está no Al-Nassr, da Arábia Saudita, enquanto o argentino veste a camisa do Inter Miami, dos Estados Unidos.

Confira os dez maiores goleadores da Liga dos Campeões da Europa:

Cristiano Ronaldo - 140 gols Lionel Messi - 129 Robert Lewandowski - 100 Karim Benzema - 90 Raúl - 71 Rudd van Nistelrooy - 56 Thomas Müller - 54 Thierry Henry - 50 Kylian Mbappé - 48 Zlatan Ibrahimović - 48 Andriy Shevchenko- 48

