Gabigol e a comissão técnica liderada por Tite no Flamengo tiveram uma relação complexa entre 2023 e 2024. A dinâmica entre o atacante e o grupo de gestores foi revelada por Cléber Xavier, ex-auxiliar técnico de Tite, em entrevista ao "UOL". Xavier destacou que, apesar de não haver problemas diretos com a comissão, Gabigol enfrentou desafios significativos, incluindo uma suspensão por doping e desentendimentos com a diretoria.

Gabigol e Tite viveram relação conturbada no Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- O Gabriel nunca deu problema para gente na Seleção, disputou jogos das Eliminatórias, da Copa América. Na chegada no Flamengo, a gente opta por um desenho de jogo para o Pedro e o Gabriel seguiu não sendo titular, assim como já não vinha sendo antes. Foi um ano difícil pra ele, ele teve alguns problemas, como o doping e teve o problema com a diretoria por conta da questão da camisa do Corinthians - disse Cléber Xavier, antes de concluir:

- Então, as oportunidades que a gente deu para ele, são as oportunidades que ele teve. Mas ele aproveitou algumas, foi útil em alguns momentos e a sequência agora foi dada. Nessa sequência que ele teve com o Filipe, foi destaque no jogo contra o Atlético-MG, mas também já teve um outro problema depois com a diretoria. É um jogador com personalidade forte, não é fácil de se lidar. Mas a gente não teve problemas, a gente acha que fez o que tinha que ser feito - completou o auxiliar técnico.

Gabigol veste camisa de rival e irrita torcida do Flamengo

A polêmica envolvendo Gabigol e a camisa do Corinthians aconteceu quando o atacante do Flamengo ser flagrado usando uma camisa do rival em um momento descontraído. A foto gerou bastante repercussão nas redes sociais e entre torcedores de ambos os clubes. Muitos flamenguistas ficaram irritados. O episódio foi interpretado como uma brincadeira de Gabigol, mas gerou críticas, especialmente pela rivalidade intensa entre Flamengo e Corinthians.

