Um esquema de segurança reforçado está sendo organizado para os jogos de Botafogo e Flamengo, que acontecem simultaneamente neste domingo (8), às 16h, nos estádios Nilton Santos e Maracanã, respectivamente, pela última rodada do Brasileirão 2024. A operação envolve mais de 1.200 integrantes da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) para garantir a segurança dos mais de 100 mil torcedores esperados nos dois jogos. A medida inclui o emprego de unidades especializadas e monitoramento aéreo. A partida do Botafogo contra o São Paulo pode confirmar o título brasileiro ao Glorioso. E o duelo do Flamengo contra o Vitória marca a despedida de Gabigol, um dos maiores ídolos da torcida rubro-negra nos últimos anos, que está deixando o clube.

A preocupação com a segurança aumenta diante da possibilidade de encontros entre as torcidas dos dois clubes. Espera-se uma grande movimentação de torcedores alvinegros para o bairro de Botafogo, na Zona Sul, para comemorações, em caso de confirmação do título do Glorioso. Além disso, está previsto um deslocamento de botafoguenses para o Aeroporto do Galeão, acompanhando a delegação que viajará ao Catar para a Copa Intercontinental.

Esquema de segurança incluiu reuniões com as torcidas

A PMERJ realizou reuniões com as torcidas organizadas de ambos os clubes para alinhar os protocolos de deslocamento até os estádios. O esquema de segurança também reforça o patrulhamento nas regiões do Maracanã e Nilton Santos, com o apoio do Batalhão de Polícia de Choque e do Grupamento Aeromóvel, que realizará o monitoramento aéreo com aeronaves e drones.

A operação de segurança se estende às estações de trens e metrôs de São Cristóvão e Maracanã, sob responsabilidade do Grupamento de Policiamento Ferroviário. A PMERJ destaca que eventos anteriores com grande mobilização de torcedores ocorreram sem incidentes graves, reforçando a expectativa de um domingo de festa e paz para o futebol carioca.