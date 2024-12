O Flamengo começa aos poucos a se deespedir do atacante Gabigol, um dos maiores ídolos dos últimos anos do Rubro-Negro. Na noite deste sábado, as redes sociais do clube divulgaram uma foto e um vídeo do jogador cercado dos troféus que conquistou defendendo o time carioca desde 2019, quando foi contratado. O post é acompanhado da frase "Sonhamos. Vivemos. Realizamos".

No vídeo, Gabigol dá um breve depoimento sobre sua passagem de seis anos pelo Flamengo.

- Fomos felizes. Eu acho que tudo o que desejei e sonhei aconteceu, até mais do que isso. Então, estou muito feliz em ir embora com todos esses títulos, troféus, com todos esses gols, com tantas histórias.

Sobre o ano de 2019, o de sua estreia no Flamengo, Gabigol reconhece que foi uma temporada mais que especial, quando ajudou o time a conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em seguida.

- É um ano histórico, não só para mim, mas para o Flamengo. Vai ficar marcado na minha vida, Foi um time que jogou muito. Além de ganhar, jigava muita bola. Acho que vai ser difícil encontrar outro time assim - disse Gabigol.

O último jogo de Gabigol com a camisa do Flamengo será contra o Vitória, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão 2025.

Música nova de Gabigol em tom de despedida

Na tarde de sexta-feira (6), Lil Gabi, nome artístico de Gabigol, lançou uma música contando sua trajetória pelo Flamengo. O jogo de despedida do camisa 99 pelo time está marcado para o próximo domingo (8), com todos os ingressos esgotados. Em suas últimas semanas com a camisa do Flamengo, Gabigol, em seu canal no YouTube, vem relembrando e detalhando momentos que viveu no time carioca.

Confira trecho da música

Tô indo embora e não sei se eu volto.

Agradeço aos momentos que eu vivi

Me apaguei ao manto e nunca mais solto

Até chorei, mas muito mais sorri

Eu fiz o máximo que eu pude pra poder dar pra esse clube tudo que merecia de mim

Errei em alguma atitude, faz parte da juventude

Eu sou mais uma estrela do Ninho...

Mágoa de Gabigol com Tite

Um dos episódios relatados por Gabigol foi a sua relação com o técnico Tite. Ao destrinchar o cotidiano com o treinador no clube, o atacante desabafou:

- Eu tive um ano em que praticamente não joguei, um ano muito difícil para mim. A questão do doping, a questão de um treinador também, que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Tem vários treinos que foram difíceis para mim, vários jogos em que entrei por cinco minutos, três minutos. Isso foi me corroendo por dentro. Então, no final de tudo, na final da Copa do Brasil, que é um campeonato tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo sem jogar, na final fazer dois gols é realmente diferente, realmente importa para mim. Porque não são só os dois gols, né? Mas as coisas que eu vim sofrendo de antes para chegar ali - disse Gabigol.