Flamengo ou Palmeiras? Neto crava campeão da Libertadores: ‘Por isso’

Flamengo e Palmeiras são os dois clubes brasileiros que sobraram na Libertadores 2025. Nesta quinta-feira (2), Craque Neto cravou que um desses times será o grande vencedor da competição e se tornará o maior campeão brasileiro do torneio.

continua após a publicidade

Depois de Palmeiras e Vasco, Craque Neto se rendeu a dupla de ataque do Verdão. Para ele, Vitor Roque e Flaco López garantirão o título da Libertadores para o Palmeiras, apesar de reconhecer a força do Flamengo.

➡️Lance em Palmeiras x Vasco revolta torcedores do Flamengo: ‘Fica nítido’

- Eu achava que o Flamengo ia ganahr tudo, mas já mudei. Não acho mais. Tem que dar o mérito para o Abel Ferreira. A melhor dupla do futebol brasileiro é Flaco López e Vitor Roque. Por isso que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Do Brasileirão eu não sei. Mas da Libertadores ninguém ganha dessa dupla - cravou Craque Neto.

continua após a publicidade

Craque Neto analisou Flamengo e Palmeiras na Libertadores (Foto: Reprodução)

Flamengo ou Palmeiras? Dupla pode ser arma para o Verdão

Se tem uma dupla de ataque letal neste segundo semestre de temporada, essa dupla é sem dúvidas a formada por Flaco López e Vitor Roque. Juntos, os atacantes do Palmeiras têm nada menos que 18 gols nos últimos 12 jogos disputados e mostram que o time de Abel Ferreira vai brigar fortemente pelos dois campeonatos que disputa: Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira (1°), na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque, novamente o argentino e o brasileiro mostraram entrosamento e poder de decisão: dois gols de Flaco, além de uma assistência, e uma bola na rede de Vitor Roque para fechar o marcador e fazer o Palmeiras dormir na vice-liderança do Nacional. Esta, aliás, foi a 10ª partida em que os dois atuaram juntos como titulares e, desde então, mudando o cenário do Verdão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo e Palmeiras são os clubes brasileiros vivos na Libertadores da América. O Rubro-Negro vai enfrentar o Racing na semifinal, enquanto o Verdão vai pegar a LDU, que eliminou o São Paulo nas quartas.

No Brasileirão, o Cruzeiro também faz frente à dupla Flamengo e Palmeiras. Um fator que pode ser determinante é o confronto direto. No primeiro turno, deu Flamengo no Allianz Parque por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas. Na 29° rodada, os clubes voltam a se enfrentar, dessa vez no Maracanã, em jogo que promete fortes emoções.