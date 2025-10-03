Flamengo ou Palmeiras? Neto crava campeão da Libertadores: ‘Por isso’
Clubes são os úlitmos sobreviventes brasileiros na competição
Flamengo e Palmeiras são os dois clubes brasileiros que sobraram na Libertadores 2025. Nesta quinta-feira (2), Craque Neto cravou que um desses times será o grande vencedor da competição e se tornará o maior campeão brasileiro do torneio.
Depois de Palmeiras e Vasco, Craque Neto se rendeu a dupla de ataque do Verdão. Para ele, Vitor Roque e Flaco López garantirão o título da Libertadores para o Palmeiras, apesar de reconhecer a força do Flamengo.
- Eu achava que o Flamengo ia ganahr tudo, mas já mudei. Não acho mais. Tem que dar o mérito para o Abel Ferreira. A melhor dupla do futebol brasileiro é Flaco López e Vitor Roque. Por isso que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Do Brasileirão eu não sei. Mas da Libertadores ninguém ganha dessa dupla - cravou Craque Neto.
Flamengo ou Palmeiras? Dupla pode ser arma para o Verdão
Se tem uma dupla de ataque letal neste segundo semestre de temporada, essa dupla é sem dúvidas a formada por Flaco López e Vitor Roque. Juntos, os atacantes do Palmeiras têm nada menos que 18 gols nos últimos 12 jogos disputados e mostram que o time de Abel Ferreira vai brigar fortemente pelos dois campeonatos que disputa: Libertadores e Campeonato Brasileiro.
Nesta quarta-feira (1°), na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque, novamente o argentino e o brasileiro mostraram entrosamento e poder de decisão: dois gols de Flaco, além de uma assistência, e uma bola na rede de Vitor Roque para fechar o marcador e fazer o Palmeiras dormir na vice-liderança do Nacional. Esta, aliás, foi a 10ª partida em que os dois atuaram juntos como titulares e, desde então, mudando o cenário do Verdão.
Flamengo e Palmeiras são os clubes brasileiros vivos na Libertadores da América. O Rubro-Negro vai enfrentar o Racing na semifinal, enquanto o Verdão vai pegar a LDU, que eliminou o São Paulo nas quartas.
No Brasileirão, o Cruzeiro também faz frente à dupla Flamengo e Palmeiras. Um fator que pode ser determinante é o confronto direto. No primeiro turno, deu Flamengo no Allianz Parque por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas. Na 29° rodada, os clubes voltam a se enfrentar, dessa vez no Maracanã, em jogo que promete fortes emoções.
