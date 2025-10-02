Flamengo x Cruzeiro quebra recorde de público entre clubes do novo Maracanã

O empate em 0 a 0 entre Flamengo e Cruzeiro nesta quinta-feira (2) registrou o maior público da história do novo Maracanã, reinaugurado em 2013 após as reformas para a Copa do Mundo. Um total de 72.565 pessoas acompanharam a partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão; foram 66.743 pagantes e uma renda de R$ 5,8 milhões. O jogo também representou o maior público do futebol brasileiro na temporada de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís explica Pedro no banco em Flamengo x Cruzeiro

O recorde anterior pertencia à vitória rubro-negra por 2 a 1 sobre o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores deste ano, com 66.743 pagantes, 71.977 presentes e renda de R$ 6,6 milhões. Dos dez maiores públicos do estádio desde a reinauguração, nove são do Flamengo como mandante.

Maiores públicos do novo Maracanã

Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão 2025

67.873 pagantes / 72.565 presentes

67.873 pagantes / 72.565 presentes Flamengo 2 x 1 Estudiantes – Libertadores 2025

66.743 pagantes / 71.977 presentes

66.743 pagantes / 71.977 presentes Flamengo 1 x 0 Independiente del Valle – Recopa 2023

65.739 pagantes / 71.411 presentes

65.739 pagantes / 71.411 presentes Flamengo 0 x 0 Palmeiras – Brasileirão 2022

64.816 pagantes / 69.997 presentes

64.816 pagantes / 69.997 presentes Flamengo 3 x 0 Independiente del Valle – Recopa 2020

64.504 pagantes / 69.986 presentes

64.504 pagantes / 69.986 presentes Flamengo 5 x 0 Grêmio – Libertadores 2019

63.409 pagantes / 69.981 presentes

63.409 pagantes / 69.981 presentes Flamengo 1 x 1 Athletico-PR – Copa do Brasil 2019

64.844 pagantes / 69.980 presentes

64.844 pagantes / 69.980 presentes Flamengo 2 x 0 Fluminense – Copa do Brasil 2023

64.787 pagantes / 69.978 presentes

64.787 pagantes / 69.978 presentes Flamengo 1 x 0 CSA – Brasileirão 2019

65.649 pagantes / 69.846 presentes

65.649 pagantes / 69.846 presentes Fluminense 1 x 1 Flamengo – Carioca 2022

64.709 pagantes / 69.760 presentes

➡️ Jorginho aponta problema do Flamengo contra o Cruzeiro: ‘Não pode’

Maiores públicos do futebol brasileiro em 2025

Além de liderar no Maracanã, o Flamengo também domina os maiores públicos do Brasil em 2025. O clube aparece em 15 das 20 partidas com mais torcedores, sendo mandante nos 13 primeiros lugares. Cruzeiro tem três jogos no ranking, enquanto Ceará e São Paulo aparecem uma vez cada. Veja a lista:

continua após a publicidade

Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileiro (Maracanã)

67.873 pagantes | R$ 5.835.870

67.873 pagantes | R$ 5.835.870 Flamengo 2 x 1 Estudiantes – Libertadores (Maracanã)

66.743 pagantes | R$ 6.628.524

66.743 pagantes | R$ 6.628.524 Flamengo 1 x 1 Grêmio – Brasileiro (Maracanã)

64.495 pagantes | R$ 4.995.950

64.495 pagantes | R$ 4.995.950 Flamengo 0 x 0 Fluminense – Carioca (Maracanã)

64.351 pagantes | R$ 4.315.309

64.351 pagantes | R$ 4.315.309 Flamengo 1 x 0 Internacional – Libertadores (Maracanã)

63.567 pagantes | R$ 5.176.822

63.567 pagantes | R$ 5.176.822 Flamengo 2 x 0 São Paulo – Brasileiro (Maracanã)

63.330 pagantes | R$ 4.693.378

63.330 pagantes | R$ 4.693.378 Flamengo 4 x 0 Corinthians – Brasileiro (Maracanã)

62.940 pagantes | R$ 4.472.050

62.940 pagantes | R$ 4.472.050 Flamengo 1 x 0 Deportivo Táchira – Libertadores (Maracanã)

61.484 pagantes | R$ 3.432.494

61.484 pagantes | R$ 3.432.494 Flamengo 2 x 0 LDU – Libertadores (Maracanã)

61.223 pagantes | R$ 3.299.407

61.223 pagantes | R$ 3.299.407 Flamengo 5 x 0 Fortaleza – Brasileiro (Maracanã)

61.132 pagantes | R$ 3.821.110

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Torcida do Flamengo no Maracanã para jogo contra o Cruzeiro, com recorde de público (Foto: Mariana Sá/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real