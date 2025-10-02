Flamengo x Cruzeiro quebra recorde de público entre clubes do novo Maracanã
Rubro-Negro fica no 0 a 0 com a Raposa, mesmo com um jogador a mais nos minutos finais
O empate em 0 a 0 entre Flamengo e Cruzeiro nesta quinta-feira (2) registrou o maior público da história do novo Maracanã, reinaugurado em 2013 após as reformas para a Copa do Mundo. Um total de 72.565 pessoas acompanharam a partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão; foram 66.743 pagantes e uma renda de R$ 5,8 milhões. O jogo também representou o maior público do futebol brasileiro na temporada de 2025.
O recorde anterior pertencia à vitória rubro-negra por 2 a 1 sobre o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores deste ano, com 66.743 pagantes, 71.977 presentes e renda de R$ 6,6 milhões. Dos dez maiores públicos do estádio desde a reinauguração, nove são do Flamengo como mandante.
Maiores públicos do novo Maracanã
- Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão 2025
67.873 pagantes / 72.565 presentes
- Flamengo 2 x 1 Estudiantes – Libertadores 2025
66.743 pagantes / 71.977 presentes
- Flamengo 1 x 0 Independiente del Valle – Recopa 2023
65.739 pagantes / 71.411 presentes
- Flamengo 0 x 0 Palmeiras – Brasileirão 2022
64.816 pagantes / 69.997 presentes
- Flamengo 3 x 0 Independiente del Valle – Recopa 2020
64.504 pagantes / 69.986 presentes
- Flamengo 5 x 0 Grêmio – Libertadores 2019
63.409 pagantes / 69.981 presentes
- Flamengo 1 x 1 Athletico-PR – Copa do Brasil 2019
64.844 pagantes / 69.980 presentes
- Flamengo 2 x 0 Fluminense – Copa do Brasil 2023
64.787 pagantes / 69.978 presentes
- Flamengo 1 x 0 CSA – Brasileirão 2019
65.649 pagantes / 69.846 presentes
- Fluminense 1 x 1 Flamengo – Carioca 2022
64.709 pagantes / 69.760 presentes
Maiores públicos do futebol brasileiro em 2025
Além de liderar no Maracanã, o Flamengo também domina os maiores públicos do Brasil em 2025. O clube aparece em 15 das 20 partidas com mais torcedores, sendo mandante nos 13 primeiros lugares. Cruzeiro tem três jogos no ranking, enquanto Ceará e São Paulo aparecem uma vez cada. Veja a lista:
- Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileiro (Maracanã)
67.873 pagantes | R$ 5.835.870
- Flamengo 2 x 1 Estudiantes – Libertadores (Maracanã)
66.743 pagantes | R$ 6.628.524
- Flamengo 1 x 1 Grêmio – Brasileiro (Maracanã)
64.495 pagantes | R$ 4.995.950
- Flamengo 0 x 0 Fluminense – Carioca (Maracanã)
64.351 pagantes | R$ 4.315.309
- Flamengo 1 x 0 Internacional – Libertadores (Maracanã)
63.567 pagantes | R$ 5.176.822
- Flamengo 2 x 0 São Paulo – Brasileiro (Maracanã)
63.330 pagantes | R$ 4.693.378
- Flamengo 4 x 0 Corinthians – Brasileiro (Maracanã)
62.940 pagantes | R$ 4.472.050
- Flamengo 1 x 0 Deportivo Táchira – Libertadores (Maracanã)
61.484 pagantes | R$ 3.432.494
- Flamengo 2 x 0 LDU – Libertadores (Maracanã)
61.223 pagantes | R$ 3.299.407
- Flamengo 5 x 0 Fortaleza – Brasileiro (Maracanã)
61.132 pagantes | R$ 3.821.110
