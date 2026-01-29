A vitória do São Paulo sobre o Flamengo no Morumbis poderia ter tido outro final caso uma penalidade, cobrada pelos rubro-negros, tivesse sido assinalada no último lance do jogo. Arrascaeta caiu na área após um toque de Alan Franco e pediu pênalti. Em campo, Wilton Pereira Sampaio não marcou a infração. O VAR também não entrou em ação e a partida foi finalizada.

O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, comentarista de arbitragem na ESPN, concordou com os procedimentos adotados.

- Até há um possível toque, bem fraquinho, no Arrascaeta, mas para mim isso não é pênalti. O Arrascaeta conclui a jogada, para fora do gol. O Flamengo reclamou, o árbitro não marcou e o VAR não interveio. Para mim, decisão correta da arbitragem - analisou a polêmica de São Paulo x Flamengo.

Com a não marcação, os jogadores do Flamengo se revoltaram em campo, culminando, inclusive, com a expulsão do meia Jorginho. Filipe Luís também reclamou da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. O treinador do Flamengo deu razão para a reclamação dos atletas e lamentou a polêmica atuação do árbitro.

- Os jogadores estavam completamente indignados, e com razão. Não queria ter nenhum jogador expulso, mas infelizmente tivemos. Primeira rodada e a polêmica da arbitragem - afirmou o treinador.

São Paulo vence o Flamengo de virada no Morumbis (Foto: Luis Moura/WPP)

Próximos compromissos do São Paulo e Flamengo

A próxima partida do São Paulo é pelo Campeonato Paulista. O Soberano encara o Santos no sábado, às 20h30 (de Brasília). Já o Flamengo vai até Brasília, no domingo, enfrentar o Corinthians pela Supercopa do Brasil.