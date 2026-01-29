Apresentador alerta Flamengo sobre Filipe Luís: 'Vai custar caro'

O Flamengo de Filipe Luís perdeu para o São Paulo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (28). O Rubro-Negro saiu na frente com Plata, mas levou a virada com gols de Luciano e Danielzinho. Depois da derrota, um apresentador mandou um recado ao Mais Querido sobre o treinador.

No canal "BandSports", o apresentador Elia Júnior voltou a criticar o trabalho de Filipe Luís no Flamengo, mesmo reconhecendo a grandeza dos títulos conquistados em 2025.

- Isso é treinador fraco, por isso que sempre disse que o Filipe Luís não tem tamanho para ser treinador do Flamengo. É muito difícil advogar essa causa porque o Filipe ganhou o que ganhou em 2025, só que 25 já ficou para trás. Ele perde para o Fluminense e ele tem ameaçada a classificação do Flamengo no Campeonato Carioca e já tá dizendo que o clube pensa grande, no Brasileirão e na Libertadores - começou o apresentador sobre Filipe Luís no Flamengo.

- Então, muita calma nessa hora, porque em algum momento essa inexperiência do Filipe Luís vai custar caro para o Flamengo - completou Elia Júnior.

Filipe Luís comandou o Flamengo na derrota para o São Paulo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/GazetaPress)

Veja fala do apresentador na íntegra

Como foi a derrota do Flamengo de Filipe Luís no Brasileirão

O Flamengo teve o controle da bola no primeiro tempo contra o São Paulo no Morumbis. O time carioca buscou pressionar os donos da casa desde o início da partida, e teve a melhor chance aos 13 minutos, quando Carrascal, após passe magistral de Cebolinha, um dos destaques da primeira etapa, chutou para fora na saída de Rafael.

O São Paulo deu a resposta cinco minutos depois, com Luciano, contra o Flamengo. Com 68% de posse de bola, o Rubro-Negro teve oito finalizações, contra três do Tricolor Paulista.

Pelo lado do time visitante, Plata contou com uma sequência de erros no primeiro tempo. As falhas do atacante do Flamengo deixaram o técnico Filipe Luís na bronca, que reclamou com o equatoriano.

O Flamengo voltou do vestiário contra o São Paulo ditando o ritmo. Assim, chegou ao gol aos nove minutos, com uma linda jogada trabalhada. De pé em pé, Alex Sandro cruzou para Pedro que, de peito, ajeitou a bola para Plata, que deu um toquezinho na saída de Rafael. Antes de a bola rolar, o técnico Filipe Luís chamou Arrascaeta e Jorginho no Flamengo, que estrearam na temporada.

A felicidade rubro-negra, no entanto, durou pouco tempo. Dez minutos depois, Luciano deixou tudo igual, ao levar a melhor em jogada aérea contra Léo Pereira. Aliás, esse foi o oitavo gol do atacante em duelos entre São Paulo e Flamengo. Problemas para Filipe Luís!

O gol da virada tricolor saiu aos 25 minutos. No cruzamento de Marcos Antônio, que interessa ao Rubro-Negro, Pulgar não conseguiu afastar a bola e errou na interceptação, deixando Danielzinho livre para marcar. Até o término da partida, o time mandante buscou fechar a casinha contra o Flamengo de Filipe Luís.