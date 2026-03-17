Carlo Ancelotti realizou sua penúltima convocação, na última segunda-feira (16), antes de divulgar a lista final para disputar a Copa do Mundo, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México a partir do dia 11 de junho. No programa 'Apito Final', o ídolo do Corinthians Neto, expôs sua opinião sobre os jogadores selecionados e Neymar de fora.

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Neto discorda de alguns nomes convocados

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Logo no início do programa, o apresentador, disparou contra uma das opções defensivas do atual técnico da Seleção Brasileira:

- Você acha que a gente vai ganhar a copa do mundo com Danilo? Você acha que a gente vai ganhar com Fabinho, que joga lá na Arábia (Al-Ittihad)? Isso é brincadeira! Trazer um cara do futebol Árabe você está de brincadeira com o torcedor - ironizou Neto.

Além dos jogadores mencionados na fala anterior, o ex-atleta criticou a presença de Ibañez (Al-Ahli) e Bremer (Juventus), além da falta de Murilo (Palmeiras) na lista:

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- Ibañez e Bremer? Não estou falando que é mal jogador, mas não é para Seleção! O Murillo está muito melhor que eles, quem merecia era o Murilo. Para mim levaria os dois 'Murilo' (Palmeiras e Nottingham Forest), isso sem dúvidas. - disparou o apresentador.

Neymar fora da lista

O Menino da Vila fora da lista não foi uma surpresa para muitos, já que o atleta não possui bons desempenhos recentes, e Neto não perdoa:

➡️Confira a convocação da Seleção Brasileira para os Amistosos

- Vocês estão brincando com essa convocação! Convoca Danilo, Fabinho, então leva Neymar também, o que esses caras vão fazer? O cara foi na Kings League bater pênalti, pô, fica em casa, o cara se acha mais que todo mundo - disparou o ídolo do Corinthians.

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Neto discorda de vários nomes convocados para os Amistosos e aponta grande defeito nessa convocação (Foto: Reprodução/YouTube/Apito Final)

Para fechar a questão do ataque da Seleção Brasileira, o comentarista dispara quem ele gostaria que fosse convocado, tanto para copa, quanto para os próximos amistosos:

- No geral, gostei do ataque, mas para mim, o Pedro tinha que ir. Esse Matheus cunha não joga absolutamente nada, jogadorzinho bem medíocre - criticou o ex-jogador.

Neto crava até onde o Brasil chega

Infeliz com boa parte dos nomes da convocação, o ídolo do Corinthians fala sobre sua expectativa para a Amarelinha nesta Copa e demonstra não ter confiança sobre a longevidade da equipe na competição:

- Com essa Seleção, a gente não chega nem nas quartas de final, que a gente já saiu em duas consecutivas - cravou Neto.

Compromissos da seleção

Os próximos jogos do Brasil serão nas datas de 26 e 31 de março, onde enfrentará a Seleção da França e Croácia, respectivamente. Depois destes dois jogos, chegará a tão esperada Copa do Mundo, onde a Seleção penta campeã estreará contra Marrocos no dia 13 de junho.