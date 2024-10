Everton Cebolinha e ex-mulher Isa Ranieri em registro nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 15:42 • Rio de Janeiro

Ivana Bermanelli, ex-affair de Everton Cebolinha, alfinetou o atleta após a confirmação da reconciliação com a ex-mulher, Isa Ranieri. O casal reatou a relação no último final de semana. O momento foi registrado nas redes sociais.

Em entrevista ao jornal "Extra", Ivana não se mostrou surpreendida com a situação. Apontada como pivô do término do casamento de Cebolinha, ela afirmou que não se sente atingida com a decisão do jogador do Flamengo.

- Pra mim é insignificante. Até porque temos que ser responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Se eles estão felizes, quem somos nós para julgar alguma coisa? Eles possuem uma família e acredito que isso seja uma prioridade para ambos - disse a influenciadora.

A modelo também comentou sobre os ataques que vinha sofrendo nas redes sociais. Segundo ela, as mensagens de ódio diminuíram nos últimos dias. Ivana foi julgada e apontada como a principal responsável pela separação do atleta do Flamengo.

- Me chamaram de tudo e mais um pouco. Parece até que eu destruí um casamento. E não fiz isso - concluiu.

Relembre o fim do casamento de Cebolinha

O término do relacionamento aconteceu no dia 9 de outubro. Na ocasião, Isa Ranieri compartilhou uma foto ao lado de Everton Cebolinha para anunciar o fim do casório nas redes sociais. Dias depois, a imprensa noticiou um suposto affair de Everton Cebolinha com Ivana Bermanelli.

O cenário gerou a dúvida se a relação com as duas mulheres aconteceram ao mesmo tempo. A modelo, apontada como pivô do fim do casamento, afirma que o atleta teria se apresentado como um rapaz solteiro.

Após a repercussão do caso, Isa Ranieri utilizou o seu perfil nas redes sociais para esclarecer que a suposta traição não foi o motivo do término. Segundo a influenciadora, o fim da relação foi causado por "motivos pessoais dos dois lados".