Éverton Cebolinha, jogador do Flamengo, se envolveu em escândalo de traição (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 11:23 • Rio de Janeiro

Everton Cebolinha pode está a caminho de uma reconciliação com a ex-mulher, Isa Ranieri. Os dois se encontraram durante a manhã deste domingo (27). O registro do momento foi divulgado pelo próprio atacante do Flamengo nas redes sociais.

➡️Influenciadora abre o jogo sobre caso com Everton Cebolinha: ‘Não sou amante’

➡️ANÁLISE: Filipe Luís cumpre promessa e transforma Flamengo em um time incansável

Incialmente, o camisa 11 do rubro-negro compartilhou uma imagem do momento com a ex-mulher. Na foto, Isa Ranieri aparece descontraída e sem olhar para a câmera. Ela parece estar reparando uma passagem no local onde os dois se encontraram.

Para legendar o momento, Everton Cebolinha optou por uma frase curta e bem sugestiva: "Me desejem sorte". Vale apontar, que o atacante do Flamengo chegou a apagar a primeira postagem com a legenda citada. Contudo, minutos depois republicou a imagem e a legendou em inglês com os dizeres: "Correndo depois da perda". Veja a publicação abaixo:

Registro do encontro de Everton Cebolinha com a ex-mulher Isa Ranieri (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A separação

O término do casal aconteceu no último dia 9 de outubro. Na ocasião, Isa Ranieri compartilhou uma foto ao lado de Everton Cebolinha para anunciar o fim do casório nas redes sociais. Ela inicialmente não chegou a dar um motivo específico pelo término.

Dias depois, uma suposta traição do atacante do Flamengo surgiu no noticiário. Ele teria supostamente vivido um relacionamento com a também influenciadora Ivana Bermanelli, enquanto ainda estava casado. O jogador nega que as relações tenham acontecido de maneira simultânea.