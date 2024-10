Lancepédia do Flamengo; veja história, títulos e listas do Mengão

Veja a Lancepédia do time do Flamengo (Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 14:57 • Rio de Janeiro

O Lance! traz para você todas as informações históricas sobre o time do Flamengo. Veja as origens de nome, escudo, uniformes, mascotes, além de saber estatísticas sobre os jogadores que já fizeram parte dos elencos do time da Gávea, como artilheiros, estrangeiros, contratações e vendas; confira a Lancepédia do Flamengo.

Confira a Lancepédia do Flamengo

A origem do nome Flamengo

Começando da Lancepédia do Flamengo, O bairro, com o mesmo nome do time, que inspirou o nome do clube, tem uma história rica e remonta ao período colonial. O nome "Flamengo" deriva de "flamengos", um termo que se referia aos imigrantes da Flandres, uma região que atualmente corresponde a partes da Bélgica e da Holanda. Esses imigrantes contribuíram significativamente para o desenvolvimento do Rio de Janeiro durante o período colonial, e o nome foi adotado para denominar uma área importante da cidade, que mais tarde se tornaria um dos bairros mais icônicos do Rio.

Com o passar do tempo, o bairro do Flamengo desenvolveu-se como uma área residencial e cultural, sendo também o local de várias construções históricas e instituições importantes. Quando os fundadores do clube escolheram o nome Flamengo, queriam reforçar a ligação com a região e o esporte que ali era praticado — o remo. Assim, o nome do Flamengo foi consolidado como uma referência ao bairro e ao esporte de origem.

A transição para o futebol

Embora o clube tenha sido fundado em 1895, o futebol só foi incorporado ao Flamengo em 1911, quando um grupo de dissidentes do Fluminense decidiu formar uma nova equipe. A partir desse momento, o nome do Flamengo começou a ganhar fama não apenas como um clube de remo, mas também como uma potência do futebol. Com o tempo, o futebol se tornou o esporte principal do clube, e o Flamengo cresceu para se tornar um dos times mais populares e vitoriosos do Brasil.

A paixão pelo nome do Flamengo está profundamente enraizada na cultura do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, o clube se tornou um símbolo de orgulho popular e resistência, atraindo torcedores de todas as classes sociais e regiões do país. O Flamengo, com seu nome carregado de história, passou a representar mais do que um time de futebol: tornou-se um emblema da paixão e do espírito esportivo brasileiro.

Significado cultural do nome Flamengo

Além de seu sucesso no campo esportivo, o nome do Flamengo tem uma grande importância cultural. O clube tem uma das maiores torcidas do mundo, e a identidade flamenguista é uma parte essencial da cultura popular brasileira. Os torcedores do Flamengo são conhecidos como "Nação Rubro-Negra" e são famosos por sua lealdade e paixão incondicional pelo clube.

O nome Flamengo também está associado a grandes conquistas esportivas, tanto no futebol quanto em outras modalidades. O clube é amplamente reconhecido por seus títulos nacionais e internacionais, como a Taça Libertadores da América e o Mundial de Clubes da FIFA. A história e a tradição que cercam o nome do Flamengo tornam o clube um dos mais importantes não apenas do Brasil, mas do cenário esportivo mundial.

A história e as origens do escudo do Flamengo

Continuando a Lancepédia do Flamengo, o primeiro escudo do Rubro-negro foi desenhado no fim do século XIX, designado em um primeiro momento para o esporte do remo, atividade que motivou a criação do clube. Quando o futebol entrou para o quadro esportivo da instituição, um segundo escudo foi criado e ambos são reconhecidos pelo clube.

As cores escolhidas para representar o clube de início seriam o amarelo e o azul, muito por conta à reverência para a Baía de Guanabara (azul) e às riquezas presentes no Brasil (amarelo), mas nunca houve um escudo com essas cores e estampou os uniformes durante pouquíssimo tempo, muito por conta do alto preço dos tecidos com essas cores que eram importados da Inglaterra, além de também desbotarem fácil com o sol e o sal da água. Assim, as cores escolhidas para o clube de regata seria o vermelho e preto.

A criação do escudo da equipe de futebol do Flamengo

O futebol entrou no quadro esportivo do clube apenas em 1911, mas não foi bem recebido pela equipe de remo, que não permitia o uso do mesmo uniforme e escudo para os atletas do novo esporte. Portanto, por necessidade, um novo escudo teve que ser criado. A primeira aparição no estatuto do clube iria aparecer no ano de 1930.

O escudo atual do clube foi criado no início do século XX (Foto: Reprodução)

A já tradicional combinação do vermelho e preto agora foi apresentado com oito linhas horizontais. No canto superior esquerdo, um espaço foi deixado para os letras CRF (Clube de Regatas Flamengo), que eram entrelaçadas entre si. O escudo criado naquele ano acabou sendo muito parecido com o que conhecemos atualmente, que só passou por alguns processos de modernização, mas sempre mantendo a essência original.

A Origem da Camisa do Flamengo

Seguindo a Lancepédia do Flamengo, o primeiro uniforme do clube carioca foi criado no ano de 1895, quando ainda só haviam atividades náuticas no quadro esportivo do Flamengo. As cores utilizadas eram o azul, simbolizando a Baía de Guanabara, e o amarelo, que representava as riquezas da terra brasileira. Porém, o alto custo dos tecidos, que eram importados da Inglaterra por conta das cores, além de facilmente desbotarem no sol e na água salgada, as cores foram mudadas e passaram ao tradicional vermelho e preto.

Os uniformes do time de futebol do Flamengo

Em 1901, a guarnição da equipe náutica do Flamengo já começava a utilizar também as letras "CRF" (Clube de Regatas Flamengo) centralizadas e entrelaçadas no peito da camisa. A próxima mudança iria realmente acontecer com a criação da equipe de esportes terrestres do clube, para a prática de futebol, em 1911. Para diferenciar as camisas do time do remo e do novo esporte, a equipe futebolística do Flamengo jogou sua primeira partida com um uniforme quadriculado, com as cores vermelho e preto.

A próxima mudança na camisa do Flamengo viria em 1914, novamente por questões práticas. A camisa quadriculada também era produzida na Inglaterra e possuía um desenho tipicamente britânico. Portanto, foi escolhido que o uniforme fosse feito em solo brasileiro e com um outro desenho, com as linhas horizontais, parecidas com as do uniforme do time de remo. Em 1916, os uniformes dos dois times foram unificados.

A última grande mudança nas camisas do Flamengo na época foram acontecer em 1937, a pedido do treinador húngaro Izidor Dori Kurschner. O técnico concebeu um segundo uniforme para seu time, todo branco com uma faixa vermelha e uma preta na altura do peito. Kurschner fez esta nova vestimenta para os jogos noturnos, em campos com iluminação deficiente ou para partidas em que os adversários usavam camisas conflitantes.

O tradicional uniforme rubro-negro aparecia já na década de 1980 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

As camisas atuais do Flamengo

A partir da década de 1980, as camisas lançadas pelo clube já eram bem próximas as que vemos nos dias atuais. As famosas listras vermelhas e pretas foram ficando cada vez mais simbólicas e icônicas nos uniformes flamenguistas, que caíram no gosto da torcida, o que levou a criação da alcunha de "Manto Sagrado" às camisas.

Confira a letra do hino do Flamengo

Uma vez Flamengo

Sempre Flamengo

Flamengo sempre eu hei de ser

É meu maior prazer vê-lo brilhar

Seja na terra, seja no mar

Vencer, vencer, vencer

Uma vez Flamengo

Flamengo até morrer

Na regata, ele me mata

Me maltrata, me arrebata

Que emoção no coração

Consagrado no gramado

Sempre amado, o mais cotado

No Fla-Flu é o: Ai, Jesus!

Eu teria um desgosto profundo

Se faltasse o Flamengo no mundo

Ele vibra, ele é fibra

Muita libra já pesou

Flamengo até morrer eu sou

Uma vez Flamengo

Sempre Flamengo

Flamengo sempre eu hei de ser

É meu maior prazer vê-lo brilhar

Seja na terra, seja no mar

Vencer, vencer, vencer

Uma vez Flamengo

Flamengo até morrer

Na regata, ele me mata

Me maltrata, me arrebata

Que emoção no coração

Consagrado no gramado

Sempre amado, o mais cotado

No Fla-Flu é o: Ai, Jesus!

Eu teria um desgosto profundo

Se faltasse o Flamengo no mundo

Ele vibra, ele é fibra

Muita libra já pesou

Flamengo até morrer eu sou

Origem e história do hino do Flamengo

A Lancepédia do Flamengo também traz a história do hino do clube. A música do Flamengo que conhecemos hoje tem uma relação estreita com o Carnaval carioca do ano de 1945. Naquela época, o famoso compositor por músicas como: "A Marchinha do Grande Galo" e "Linda Morena", Lamartine Babo, acabou aceitando a tarefa de criar uma nova música para o Rubro-negro, que já possuía um hino, feito em 1919, pelo então goleiro da equipe, Paulo Magalhães.

Em 1921, o hino composto por Magalhães havia sido adotado após assembleia geral do clube. No entanto, após a criação da música por Lamartine, nomeada em primeiro momento como "Marcha do Flamengo", fez com que o hino de 1944 fosse adotado. A partir deste, outros 11 clubes cariocas também criaram seus hinos populares com composição de Babo, devido ao sucesso da "marcha" do rival.

A canção de Lamartine Babo foi muito popular no ano em que foi lançada, 1944, e no Carnaval do ano seguinte, muito por conta de ser uma das atrações do programa de auditório da Rádio Nacional apresentado pelo compositor, Trem da Alegria. O sucesso com a torcida do Flamengo fez com que a versão que conhecemos atualmente fosse adotada no estatuto social do clube a partir de 1992, sendo reconhecido como um dos hinos do clube.

Veja a história dos mascotes do Flamengo

O primeiro mascote do Flamengo foi criado durante a década de 1940, com uma adaptação do cartunista argentino Lorenzo Molas, que foi contratado pelo Jornal dos Sports. Em julho de 1944, Molas divulgou um desenho no qual apresentava o marinheiro Popeye junto com o Rubro-negro, para representar a capacidade do clube de sair vitorioso em situações improváveis. Alguns meses depois, o Flamengo viria a conquistar o tricampeonato carioca, o que fez o argentino a novamente apresentar o personagem ligado à equipe carioca. Assim, Popeye caiu nos gostos da torcida.

A escolha do Urubu como mascote oficial da equipe aconteceu no final da década de 1960. Naquela época, era muito comum as torcidas rivais chamarem os Rubro-negros de urubus em um tom pejorativo. A história só foi mudar em junho de 1969, quando um grupo de torcedores do Flamengo levou um urubu para o Estádio do Maracanã e o soltou momentos antes da partida entre Flamengo e Botafogo, que terminou em vitória por 2 a 1 para o Rubro-negro. Assim, o animal acabou tendo uma ressignificação a partir desse episódio e se tornou o mascote oficial do clube.

A Evolução dos Mascotes

Nos anos 2000, a diretoria do clube passou a chamar o mascote do clube como "Samuca", mas o nome acabou não pegando com a torcida. Em 2008, o Flamengo lançou "Uruba" e "Urubinha", dupla que passou a representar a equipe nos jogos do Maracanã.

Atualmente, os mascotes do Flamengo são Binho (à esquerda) e Urubão (à direita) (Foto: Reprodução/ Acervo Flamengo)

Os Mascotes Atuais

No entanto, atualmente os mascotes do Flamengo são chamados de "Urubão" e "Binho", dupla que carrega consigo significados diferentes para a torcida. Urubão foi feito com um design bem mais intimidador para demostrar a garra da equipe rubro-negra. Já o outro mascote, Binho, foi feito com um visual voltado para o público infantil.

Os 10 maiores ídolos do Flamengo

Zico

Zico é unanimemente considerado o maior ídolo do Flamengo. Com 509 gols em 732 jogos, ele conquistou títulos como a Libertadores e o Mundial de Clubes em 1981. Sua técnica e liderança transformaram o clube nos anos 70 e 80, eternizando seu nome no futebol mundial.

Junior

O "Capacete" Junior brilhou tanto como lateral quanto como meia. Ele fez parte da geração de ouro do Flamengo, conquistando Libertadores, Mundial e Brasileirões, além de marcar história pelo estilo de jogo elegante e polivalente.

Leandro

Leandro foi um dos maiores laterais-direitos do futebol brasileiro. Atuou entre 1978 e 1990 no Flamengo, ajudando a conquistar títulos nacionais e internacionais. Sua técnica e visão de jogo o tornaram indispensável no time.

Adílio

Adílio foi fundamental no meio-campo do Flamengo durante a era vitoriosa do clube nos anos 80. Sua habilidade e inteligência o tornaram peça chave nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 1981.

Romário

Romário, embora tenha passado poucos anos no Flamengo, marcou época. Entre 1995 e 1999, foi o grande nome da equipe, conquistando títulos e sendo o artilheiro do time em várias competições.

Nunes

Nunes ficou conhecido como o "Artilheiro das Decisões". Foi fundamental na conquista da Libertadores e do Mundial de 1981, com gols decisivos que marcaram sua passagem pelo Flamengo.

Dida

Dida brilhou nas décadas de 1950 e 1960, sendo um dos maiores artilheiros do Flamengo. Seu faro de gol e talento o tornaram ídolo da torcida e peça fundamental em vários títulos estaduais.

Carlinhos

Carlinhos, o "Violino", se destacou tanto como jogador quanto como técnico. Liderou o Flamengo dentro e fora de campo, conquistando títulos como o Brasileirão de 1992.

Zizinho

Zizinho foi um dos grandes craques do Flamengo na década de 1940. Sua habilidade e inteligência em campo o tornaram ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira.

Gabriel Barbosa

Gabriel Barbosa, o Gabigol, é um ídolo do Flamengo recente. O jogador foi decisivo na final da Libertadores de 2019 e, apesar do momento, é um dos atletas mais celebrados pela torcida rubro-negra.

Zico é o maior ídolo e artilheiro da história do Flamengo (Foto: Reprodução de internet)

Artilheiros do Flamengo: 10 maiores

1 - Zico – 509 gols

Zico é o maior artilheiro da história do Flamengo, com 509 gols em 732 jogos. Ele liderou o time nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 1981, tornando-se o maior ídolo da história do clube.

2 - Dida – 264 gols

Dida foi o segundo maior artilheiro do Flamengo, com 264 gols marcados nas décadas de 1950 e 1960. Ele brilhou em vários títulos estaduais e é lembrado por sua eficiência na área.

3 - Henrique Frase – 216 gols

Henrique marcou 216 gols com a camisa do Flamengo nas décadas de 1950 e 1960, ajudando o clube em várias campanhas estaduais e sendo peça importante no ataque rubro-negro.

4 - Pirilo – 204 gols

Pirilo, um dos primeiros grandes artilheiros do Flamengo, marcou 204 gols entre as décadas de 1940 e 1950, destacando-se pelo seu faro de gol e pelos títulos estaduais conquistados.

5 - Romário – 204 gols

Romário marcou 204 gols pelo Flamengo em passagens na década de 1990. Conhecido por sua habilidade e faro de gol, ele foi decisivo em títulos como o Carioca de 1996.

6 - Gabigol - 157 gols

Gabigol é o maior artilheiro do Flamengo no século XXI, com 157 gols, sendo fundamental nas conquistas da Libertadores de 2019 e 2022, além de vários títulos nacionais.

7 - Jarbas – 154 gols

Jarbas marcou 154 gols pelo Flamengo nas décadas de 1930 e 1940. Seu faro de gol e liderança no ataque o colocam entre os grandes artilheiros do clube.

8 - Leônidas da Silva – 153 gols

Leônidas da Silva, o "Diamante Negro", também marcou 153 gols pelo Flamengo nas décadas de 1930 e 1940, sendo um dos primeiros grandes ídolos do futebol brasileiro.

9 - Bebeto – 151 gols

Bebeto fez 151 gols pelo Flamengo nas décadas de 1980 e 1990, sendo uma das grandes estrelas do time durante esse período. Sua técnica e habilidade o tornaram ídolo da torcida.

10 - Zizinho – 148 gols

Zizinho, um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, marcou 148 gols pelo Flamengo nas décadas de 1940 e 1950, sendo fundamental em várias conquistas estaduais.

Confira os jogadores com mais títulos pelo Flamengo

13 títulos: Zico e Júnior

Abrindo a seção da Lancepédia do Flamengo com os jogadores com mais títulos pelo clube, encontramos Zico e Júnior. A dupla mais vezes campeã pela Gávea também é uma das mais icônicas do clube. O maior ídolo do Flamengo, Zico, juntamente com o lateral da geração de ouro do clube compartilham o mesmo número de títulos no total. Juntos, os dois jogadores atingiram a glória máxima pelo Flamengo, ao conquistarem títulos como a Libertadores e o Mundial de Clubes de 1981. Além disso, a dupla também ganhou os títulos do Brasileirão de 1980, 1982 e 1983.

12 títulos: Cantareli, Diego Ribas, William Arão, César Bernardo, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique

Com 12 títulos pelo clube, sete jogadores contemplam a lista. Diego, William Arão, Gabigol, César Bernardo, Arrascaeta e Bruno Henrique participam basicamente da mesma geração de atletas que foi multicampeã pelo clube carioca, com títulos da Libertadores em 2019 e em 2022, além dos títulos do Campeonato Brasileiro de 2019 e em 2020.

Já o goleiro Cantareli conquistou os 12 títulos pelo Flamengo na década de 1980, quando fazia parte do estrelado time da Gávea que foi campeão da América e do Mundo, além de ser tricampeão brasileiro nos mesmos anos de Zico e Júnior.

11 títulos: Leandro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves e Vitinho

Com 11 títulos pelo Flamengo no currículo, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves e Vitinho também fazem parte da vitoriosa geração que começou em 2019. Eles participaram das conquistas do bi da Libertadores em 2019 e em 2022, além dos Campeonatos Brasileiros de 2019 e 2020 e Copa do Brasil do ano de 2022.

Além deles, Leandro também aparece na lista. O lateral-direito também fez parte do lendário time que conquistou a América e o mundo no ano de 1981, além de ser tricampeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil em 1990.

Veja outros jogadores que mais foram campeões pelo Flamengo

10 títulos : Adílio, Andrade, Filipe Luís e Renê

9 títulos : Raul Plassmann e Gerson

8 títulos : Tita

O lateral Júnior é o jogador com mais jogos pelo Flamengo (Foto: Reprodução)

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Flamengo

1. Júnior – 875 jogos

A Lancepédia do Flamengo também traz os jogadores com mais jogos pelo clube. O polivalente Júnior, também conhecido como "Capacete", lidera o ranking de mais jogos pelo Flamengo com um total de 875 partidas. Ele começou sua trajetória no clube em 1974 e, após um breve período na Itália, voltou ao Flamengo para encerrar sua carreira em 1993. Júnior é lembrado por sua versatilidade, atuando tanto como lateral quanto como meio-campista, e por sua liderança em campo.

2. Zico – 732 jogos

Zico, o "Galinho de Quintino", é considerado o maior ídolo da história do Flamengo e também ocupa o segundo lugar no número de mais jogos pelo Flamengo, com 732 partidas. Zico não só encantou a torcida com seus gols e assistências, mas também liderou o time na conquista da Copa Libertadores e do Mundial Interclubes em 1981. Sua habilidade em campo e amor pelo clube fazem dele um eterno ídolo rubro-negro.

3. Adílio – 617 jogos

Adílio é outro jogador que marcou época e é um dos que mais jogaram pelo Flamengo, com 617 jogos. Presente na equipe que conquistou o mundo em 1981, Adílio era conhecido por sua técnica e capacidade de controle no meio de campo. Ele formou uma das duplas mais emblemáticas com Zico e contribuiu para a era dourada do Flamengo.

4. Jordan – 609 jogos

Jordan, zagueiro do Flamengo entre 1952 e 1963, disputou 609 jogos pelo clube e é um dos defensores que mais atuaram pelo Flamengo. Seu estilo sólido na defesa e lealdade ao clube fizeram dele um dos jogadores mais respeitados de sua época. Jordan foi parte de uma geração que ajudou a consolidar o Flamengo como um dos maiores clubes do país.

5. Andrade – 570 jogos

Andrade, outro membro da geração de ouro dos anos 80, jogou 570 vezes pelo Flamengo. Como volante, ele era uma peça chave no meio-campo e ajudou o time a conquistar inúmeros títulos. Além de seu sucesso como jogador, Andrade também teve passagens como técnico do Flamengo, consolidando ainda mais seu legado no clube.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Flamengo

6. Cantarele – 557 partidas

Cantarele, um dos grandes goleiros da história do Flamengo, defendeu o time em 557 partidas. Ele esteve presente em momentos importantes, incluindo a conquista do Mundial em 1981. Sua segurança e habilidade debaixo das traves o colocam entre os jogadores que mais defenderam o Flamengo.

7. Léo Moura – 519 partidas

Léo Moura é o único jogador desta lista que atuou no século XXI, acumulando 519 partidas pelo Flamengo. Conhecido por suas subidas ao ataque e cruzamentos precisos, Léo Moura é lembrado como um dos melhores laterais-direitos do clube e tem um lugar especial no coração da torcida.

8. Carlinhos – 514 partidas

Carlinhos, conhecido como "Violino", também está entre os que mais jogaram pelo Flamengo, com 514 jogos. Ele se destacou nos anos 60 e mais tarde também teve sucesso como técnico, liderando o time na conquista do Brasileiro de 1987. Carlinhos é um símbolo de classe e dedicação no Flamengo.

9. Liminha – 513 partidas

Liminha jogou pelo Flamengo entre 1968 e 1975, participando de 513 jogos. Conhecido por sua energia e determinação, Liminha foi um importante meio-campista e é lembrado com carinho pela torcida rubro-negra.

10. Jadir – 498 partidas

Fechando o top 10 de mais jogos pelo Flamengo está Jadir, que disputou 498 partidas entre 1952 e 1962. Zagueiro de estilo forte, ele ajudou a solidificar a defesa do Flamengo em uma época crucial para o desenvolvimento do clube.

Esses jogadores fizeram história ao acumular o maior número de partidas pelo Flamengo, representando o clube com orgulho e deixando um legado que jamais será esquecido.

Arrascaeta é a contratação mais cara da história do Flamengo (Thiago Ribeiro/AGIF)

Top 5 maiores contratações do Flamengo*

1. Arrascaeta – R$ 135,03 milhões (2019)

A Lancepédia do Flamengo também mostra os jogadores mais caros do clube. O uruguaio Giorgian De Arrascaeta foi contratado em 2019, vindo do Cruzeiro, por cerca de R$ 89,4 milhões, tornando-se uma das maiores contratações do Flamengo. Arrascaeta rapidamente se estabeleceu como um dos principais jogadores do clube, com um estilo de jogo criativo, passes precisos e um talento especial para gols importantes. Ele desempenhou um papel fundamental nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2019, sendo considerado por muitos torcedores como um dos maiores ídolos da história recente do clube.

Além de ser um dos jogadores mais decisivos do elenco, Arrascaeta se tornou uma referência técnica e tática, comandando o meio-campo ofensivo e sendo crucial em diversas competições. Sua contratação solidificou o Flamengo como um dos clubes mais ambiciosos e de maior poder de investimento no futebol sul-americano.

2. Pedro – R$ 133,2 milhões (2020)

O atacante Pedro também figura entre as maiores contratações do Flamengo. O clube pagou R$ 88,2 milhões para contratá-lo definitivamente da Fiorentina, após um período de empréstimo em 2020. Pedro rapidamente se consolidou como uma das referências no ataque do Flamengo, especialmente devido à sua capacidade de finalização e posicionamento dentro da área.

Embora muitas vezes tenha sido utilizado como reserva imediato de Gabigol, Pedro provou ser uma peça fundamental no elenco. Sua habilidade em marcar gols decisivos em momentos cruciais, como nos mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil, fez dele uma das melhores contratações que o Flamengo já fez.

3. Carlos Alcaraz – R$ 121 milhões (2024)

Em 2024, o Flamengo estabeleceu um novo recorde ao contratar o meio-campista argentino Carlos Alcaraz, proveniente do Southampton, por impressionantes R$ 121 milhões. Alcaraz, conhecido por sua versatilidade e habilidade em transições rápidas de jogo, foi uma aquisição que demonstrou a ambição do Flamengo em se manter competitivo no cenário internacional. O valor pago por Alcaraz colocou o jogador no topo da lista das maiores contratações do Flamengo até o momento, superando outras estrelas que marcaram épocas no clube.

Essa contratação elevou o patamar do elenco rubro-negro e mostrou que o Flamengo continua a investir pesado em jogadores que podem fazer a diferença em torneios como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Alcaraz chega com a responsabilidade de fortalecer ainda mais o meio-campo, uma área que já vinha se destacando no time, e de ser um dos protagonistas nas campanhas futuras do Flamengo.

4. Gabigol – R$ 118,72 milhões (2019)

Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, foi outro jogador que chegou ao Flamengo em 2019, depois de um empréstimo de sucesso da Internazionale. O Flamengo pagou cerca de R$ 78,6 milhões para contratá-lo em definitivo, e Gabigol rapidamente se tornou um dos maiores artilheiros da história do clube. Suas atuações decisivas, como os dois gols na final da Libertadores de 2019 contra o River Plate, o consolidaram como um dos maiores ídolos da torcida rubro-negra. O camisa 99 faz parte das cinco maiores contratações do Flamengo na história.

Sua contratação elevou o nível do time e o ajudou a conquistar diversos títulos nos últimos anos, tornando-o um dos jogadores mais importantes da história recente do clube.

5. Gerson – R$ 92,83 milhões (2023)

O Flamengo também investiu uma quantia considerável no retorno de Gerson, que havia sido vendido ao Olympique de Marselha em 2021, e retornou como uma das maiores contratações do Flamengo. Em 2023, o clube desembolsou R$ 94 milhões para trazê-lo de volta, fazendo dele a segunda maior contratação da história do Flamengo. Gerson já era conhecido por ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, com uma capacidade excepcional de controlar o ritmo do jogo e fazer transições rápidas entre defesa e ataque.

Sua volta ao Flamengo foi celebrada pela torcida, que o via como um dos pilares das conquistas recentes do clube, incluindo a Libertadores e o Brasileirão de 2019. Gerson trouxe equilíbrio e experiência ao meio-campo e rapidamente retomou seu papel de liderança no elenco.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).

As 10 maiores vendas do Flamengo:

Na parte de maiores vendas do clube, a Lancepédia do Flamengo traz:

10º Lugar: Jorge - Revelado pelas categorias de base do time da Gávea, o lateral-esquerdo, Jorge, é a décima venda mais cara da história do clube, rendendo um total de 8,5 milhões de euros, quando o Monaco comprou o jogador, na temporada 2016/17. No entanto, o jogador acabou não se firmando na Europa e retornou ao futebol brasileiro. Atualmente, está sem clube.

9º lugar: Reinaldo - Talvez o nome menos conhecido da lista, Reinaldo apareceu como a nona venda mais cara do Flamengo. Também revelado pelo clube, o atacante foi vendido ao PSG por um total de 10 milhões de euros. Depois de passar pelo clube francês, Reinaldo jogou por clubes do Brasil e da Ásia, até se aposentar em 2019 pelo Brasiliense.

8º lugar: Léo Duarte - Mais um jogador criado nas categorias de base do clube, Léo Duarte é o oitavo atleta mais caro a ser vendido pelo Flamengo. No meio de 2019, o zagueiro foi vendido ao Milan por quase 11 milhões de euros, mas não obteve sucesso no clube, do qual saiu em 2022 para jogar na Turquia.

7º lugar: Adriano Imperador - Na sétima posição, Adriano foi vendido para a Inter de Milão por um valor de 13 milhões de euros, quando ainda tinha 19 anos. Na Europa, o atacante virou ídolo na Itália, até retornar em 2008 para o futebol brasileiro. Ele se aposentou em 2016.

6º lugar: João Gomes - O ainda novo volante brasileiro ocupa a sexta posição da lista, pois foi vendido ao Wolverhampton por um valor de quase 19 milhões de euros, na temporada 2022/23. O jogador vem fazendo boas participações pelo clube, o que rendeu uma posição de atleta frequente nas convocações da Seleção Brasileira.

5º lugar: Matheus França - O meia atacante Matheus França é o quinto colocado. O jogador foi vendido ao Crystal Palace na temporada passada, por valores que chegaram aos 20 milhões de euros. O atleta ainda busca se firmar na equipe e no futebol europeu.

4º lugar: Gérson - Depois de uma excelente passagem pelo Flamengo, Gérson foi comprado pelo Olympique de Marseille na temporada 2021/22, por pouco mais de 20 milhões de euros. No entanto, a segunda etapa do jogador pela Europa (que já havia jogado por Roma e Fiorentina, respectivamente) não foi de muito sucesso, o que fez com que o volante voltasse ao Rubro-Negro.

O pódio das maiores vendas do Flamengo

3º lugar: Reinier - Abrindo o pódio está Reinier. A terceira maior venda do Flamengo foi vendida para o Real Madrid quando ainda tinha somente 18 anos, em um valor de 30 milhões de reais. No entando, o investimento dos espanhóis acabou não vingando, e Reinier segue em busca de se consolidar no mercado europeu. Atualmente, ele joga pelo Granada, emprestado pelo clube merengue.

2º lugar: Lucas Paquetá - O segundo lugar fica com Lucas Paquetá. O meia é uma das peças chave da atual Seleção Brasileira e foi vendido pelo Flamengo com 21 anos ao Milan, por um valor de 38 milhões de euros. Atualmente, o atleta está no West Ham United, da Inglaterra.

1º lugar: Vinícius Jr. - O primeiro lugar não poderia ser diferente. Vinícius Jr foi comprado pelo Real Madrid por um valor que chegou na casa dos 45 milhões de euros, fazendo o jogador ser a venda mais cara da história do Flamengo. Atualmente, o jogador é um dos melhores do mundo.

A venda mais cara do clube fica com Vinicius Jr. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Valor arrecadado pelo clube

No total, todas essas vendas renderam para o Flamengo um total de quase 215 milhões de euros para o cofre do clube.

Top 5 melhores estrangeiros do Flamengo

Na parte de maiores estrangeiros que já jogaram pelo clube, a Lancepédia do Flamengo traz:

Alfredo Gonzalez

Alfredo Gonzalez, argentino, atuou pelo Flamengo na década de 1930. Jogando como atacante, Gonzalez se destacou por seu faro de gol e sua técnica, ajudando o time a conquistar títulos importantes. Ele foi um dos primeiros estrangeiros a se destacar no clube, e sua presença ajudou a solidificar a força do Flamengo na época. Alfredo Gonzalez é lembrado como um pioneiro entre os estrangeiros que passaram pelo clube.

Giorgian De Arrascaeta

O uruguaio De Arrascaeta é um dos estrangeiros mais recentes a se destacar no Flamengo, chegando ao clube em 2019. Com sua habilidade e visão de jogo, ele se tornou rapidamente um dos jogadores mais importantes da equipe. De Arrascaeta foi fundamental para as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, ganhando o carinho da torcida rubro-negra. Seu estilo elegante e preciso faz dele um dos maiores estrangeiros do Flamengo na era contemporânea.

Dejan Petkovic

Dejan Petkovic, o sérvio de coração rubro-negro, marcou sua passagem pelo Flamengo com momentos inesquecíveis. Em especial, sua atuação na final do Campeonato Carioca de 2001 contra o Vasco, onde marcou o gol do tricampeonato estadual, é lembrada até hoje. Com sua habilidade técnica, Petkovic se tornou um dos maiores estrangeiros da história do Flamengo e é reverenciado pela torcida por sua liderança e personalidade em campo.

Jorge Benitez

O paraguaio Jorge Benitez, que jogou pelo Flamengo na década de 1940, também é um dos estrangeiros que fizeram história no clube. Benitez era um atacante habilidoso e se destacou por sua capacidade de finalização e por sua determinação em campo. Ele ajudou o Flamengo a conquistar títulos importantes e ganhou o respeito da torcida rubro-negra, que o considera um dos grandes estrangeiros do Flamengo.

Narciso Doval

Narciso Doval, o argentino carismático, foi um dos estrangeiros mais populares a vestir a camisa do Flamengo. Atuando entre 1969 e 1975, Doval conquistou a torcida com sua habilidade e energia em campo. Ele marcou 94 gols em 263 jogos e ajudou o clube a conquistar dois Campeonatos Cariocas. Doval é uma lenda entre os estrangeiros do Flamengo, sendo até hoje lembrado com carinho pelos torcedores.

Esses cinco jogadores, cada um com sua contribuição, representam a rica história dos estrangeiros do Flamengo. Eles trouxeram diversidade e talento ao clube, ajudando a construir o sucesso e o legado do Flamengo ao longo dos anos.

Estrutura do CT

Seguindo a Lancepédia do Flamengo, o Lance! também traz a estrutura do CT do Flamengo, que foi projetada para ser um ambiente completo e de alta performance. O centro de treinamento conta com mais de dez campos de futebol, incluindo opções de grama natural e sintética, adequadas para diferentes necessidades de treino. Em expansão, o Flamengo está trabalhando para ampliar ainda mais o número de campos, o que inclui a recente aquisição de terrenos vizinhos. O projeto inclui até 20 campos no total, divididos entre grama natural e artificial, ampliando a capacidade de treinamento e atendendo ao crescente número de jogadores do clube, incluindo o futebol feminino e a base.

Outro destaque da infraestrutura do CT do Flamengo é o miniestádio, com capacidade para cerca de 2 mil pessoas, que possibilita a realização de jogos internos e amistosos em um ambiente mais próximo ao de competições oficiais. Para completar, o CT conta com modernos vestiários, áreas de musculação e fisioterapia, além de salas para análises fisiológicas, equipamentos de última geração e uma unidade médica equipada para proporcionar um acompanhamento de saúde completo aos atletas.

Além dos espaços de treinamento, os jogadores encontram no CT do Flamengo acomodações confortáveis, com quartos individuais para o descanso e recuperação. A área de lazer inclui sala de jogos, refeitório e um espaço de convivência, o que favorece a integração do elenco e o desenvolvimento de um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo.

O CT do Flamengo é um dos mais modernos do Brasil (Foto: Divulgação/Flamengo)

Endereço do CT do Flamengo

Avenida das Américas, 10500 - Vargem Grande, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22785-135.

Como chegar ao CT do Flamengo de carro ou transporte público

Partindo do centro do Rio de Janeiro, o CT do Flamengo está a aproximadamente 34 km, e o trajeto de carro leva cerca de 45 minutos a 1 hora, dependendo das condições de trânsito. O caminho mais direto é pela Avenida Brasil, seguindo pela Linha Amarela até a saída para a Avenida das Américas, que leva diretamente a Vargem Grande. Outra opção é seguir pela Linha Vermelha e pegar a Avenida Ayrton Senna, que também dá acesso ao local.

Para quem prefere utilizar o transporte público, o trajeto até o CT do Flamengo envolve uma combinação de metrô e ônibus BRT. Partindo do centro, você pode pegar o metrô até a estação Jardim Oceânico. De lá, basta embarcar no ônibus BRT sentido Vargem Grande, descendo na estação mais próxima ao CT. O tempo estimado para esse trajeto é de cerca de 1 hora e 30 minutos, dependendo da conexão entre os meios de transporte.

Essa localização permite que o CT do Flamengo esteja acessível tanto para os jogadores quanto para os funcionários, além de possibilitar que torcedores e visitantes possam conhecer o local com certa facilidade, principalmente nos dias de eventos ou atividades abertas ao público.

Importância do CT do Flamengo

A estrutura moderna do CT do Flamengo tem um impacto significativo no desempenho do time. Com a infraestrutura oferecida, o clube consegue proporcionar aos jogadores todas as condições necessárias para aprimorar suas habilidades e se preparar de maneira adequada para as competições. Além disso, o investimento contínuo no desenvolvimento do CT reflete a filosofia do Flamengo de buscar a excelência dentro e fora de campo, assegurando que os jogadores tenham o suporte necessário para alcançar o alto desempenho.

Com planos para expandir o centro de treinamento ainda mais, o Flamengo busca não apenas atender às necessidades atuais, mas também garantir que o clube continue a evoluir e a oferecer um ambiente de treino de primeira linha, não apenas para o futebol masculino, mas também para as categorias de base e o futebol feminino.

Como comprar ingressos do Flamengo

Fechando a Lancepédia do Flamengo, veja como comprar os ingressos para os jogos do clube. Os ingressos são divididos em categorias, que incluem setores como Norte, Leste Superior, Leste Inferior, Oeste Inferior e Maracanã Mais. Os valores variam de acordo com o setor escolhido e o nível de associação do torcedor. Para os jogos com maior demanda, como clássicos e confrontos decisivos, os ingressos são liberados primeiro para sócios-torcedores do Nação, de acordo com a prioridade do plano, e posteriormente para o público geral.

Além disso, para aqueles que compram ingressos online, é necessário cadastrar a biometria facial para garantir o acesso ao estádio, especialmente em setores como Oeste Inferior e Maracanã Mais, que oferecem serviços adicionais, como buffet e maior conforto. Esses setores têm preços diferenciados, e os descontos oferecidos para sócios-torcedores incidem apenas sobre a parcela referente ao ingresso para o jogo, não incluindo serviços extras como alimentação.

Os ingressos geralmente são disponibilizados conforme o seguinte cronograma de prioridade:

Diamante e Diamante +1 : Prioridade máxima e acesso antecipado aos ingressos.

: Prioridade máxima e acesso antecipado aos ingressos. Platina e Platina +1 : Segundo nível de prioridade, logo após o nível Diamante.

: Segundo nível de prioridade, logo após o nível Diamante. Ouro e Ouro +1 : Terceira prioridade, com acesso garantido antes do público geral.

: Terceira prioridade, com acesso garantido antes do público geral. Prata e Prata +1 : Abertura das vendas após os níveis superiores.

: Abertura das vendas após os níveis superiores. Bronze e Público Geral: Últimos a terem acesso aos ingressos, com os preços mais altos.

Os ingressos também estão disponíveis em diferentes faixas de preços, de acordo com o setor do estádio. Para o setor Norte, por exemplo, o valor para sócios Diamante pode ser de apenas R$ 12,50, enquanto para o público geral o valor é de R$ 50,00. Já para o setor Maracanã Mais, que oferece uma experiência premium, o valor chega a R$ 400,00 para o público geral.

Ingressos do Flamengo: onde comprar online

Os ingressos podem ser comprados diretamente no site oficial de ingressos do Flamengo. O processo é simples: basta criar uma conta, selecionar a partida desejada, escolher o setor e a quantidade de ingressos, e finalizar o pagamento. É importante que os torcedores façam o cadastro com antecedência para evitar filas virtuais e garantir a compra dos ingressos antes que eles se esgotem.

Para acessar o estádio, o Flamengo disponibiliza diferentes métodos de entrada, dependendo do perfil do torcedor. Os sócios-torcedores que possuem cartão-ingresso ativo podem utilizá-lo diretamente para acessar o estádio. Já os que não possuem o cartão, podem optar por um QR Code gerado no app "Fla Ingressos", disponível para Android e iOS, o qual deve ser apresentado na entrada do Maracanã.

Torcedores que compram ingressos sem ser por meio do plano de sócio devem realizar a troca do voucher pelo ingresso físico em um dos pontos de retirada disponíveis, como as bilheterias do Maracanã ou da sede da Gávea. Essa troca deve ser feita dentro do prazo estipulado, que normalmente começa um ou dois dias antes da partida e vai até o horário do jogo.

Pontos de venda e retirada

Os ingressos também podem ser comprados e retirados em pontos físicos, como bilheterias do Maracanã e balcões na sede da Gávea. Para a retirada, o titular da compra deve apresentar um documento oficial com foto, CPF, e o voucher da compra impresso. Ingressos comprados por estrangeiros requerem a apresentação do passaporte original, e a retirada só pode ser feita pelo titular da compra.

Os pontos de venda e retirada de ingressos para os jogos do Flamengo incluem:

Maracanã – Bilheteria 02 : Disponível um dia antes do jogo, das 10h às 17h, e no dia da partida até o fim do primeiro tempo.

: Disponível um dia antes do jogo, das 10h às 17h, e no dia da partida até o fim do primeiro tempo. Sede da Gávea – Balcão de Ingressos: Aberto nos mesmos horários das bilheterias do Maracanã, oferecendo mais uma opção para os torcedores realizarem a retirada dos ingressos comprados online.

É importante lembrar que os menores de 15 anos só podem retirar ingressos se acompanhados por um responsável legal, que também deve portar ingresso para o mesmo setor do estádio. Além disso, ingressos de meia-entrada só podem ser retirados mediante a apresentação do comprovante de benefício.

Dicas para comprar ingressos

Para garantir uma compra segura e evitar problemas, é recomendável que os torcedores comprem seus ingressos apenas pelos canais oficiais do Flamengo, como o site "Fla Ingressos" e os pontos físicos oficiais. A compra por meio de terceiros pode resultar em ingressos falsificados ou inválidos, o que impedirá o acesso ao estádio no dia do jogo.

Além disso, para evitar filas e contratempos no dia da partida, recomenda-se que a retirada dos ingressos físicos seja feita com antecedência. No caso de ingressos comprados pela internet, o Flamengo reforça que apenas o titular da compra poderá fazer a retirada, sendo necessário levar todos os documentos solicitados, como comprovantes de meia-entrada e documentos de identificação de cada um dos ingressos comprados.

Os ingressos do Flamengo para partidas no Maracanã são bastante procurados, especialmente em confrontos importantes, como clássicos cariocas e jogos decisivos de competições como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Por isso, é sempre importante estar atento ao início das vendas e garantir a compra logo nos primeiros dias de disponibilidade.

Os sócios-torcedores têm vantagens significativas, tanto no acesso antecipado quanto nos descontos oferecidos, o que faz com que a adesão ao programa de sócio seja uma excelente opção para os fãs mais assíduos do Mengão. O site do programa de sócio-torcedor também fornece informações atualizadas sobre o cronograma de venda de ingressos e outras vantagens para os associados.

Por fim, para mais detalhes e informações sobre horários de vendas e valores dos ingressos, é possível acessar o site oficial de vendas de ingressos do Flamengo, onde todas as informações são atualizadas para cada partida. Dessa forma, os torcedores podem planejar melhor a compra dos seus ingressos e garantir a presença no estádio para apoiar o Mengão.