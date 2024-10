Isa Ranieri revela verdade por trás da separação de Cebolinha

Isa Ranieri, ex-esposa de Everton Cebolinha, atacante do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)







Publicada em 17/10/2024

Isa Ranieri revelou a verdade por trás da separação com Everton Cebolinha, atacante do Flamengo. Em vídeo postado nas redes sociais, na última quarta-feira (16) , a influenciadora avaliou as possibilidades de ter sido traída pelo jogador. O posicionamento dela aconteceu após Ivana Bermanelli, suposta amante do atleta, dar uma entrevista ao jornal Extra sobre o caso.

Ao comentar o fim do relacionamento de oito anos, Isa afirmou que o término não foi motivado pela possível traíção. De acordo com ela, existiram motivos pessoais dos dois lados para casório terminar. O fim do casamento aconteceu na semana passada, antes do vazamento do suposto caso do jogador com Ivana Bermanelli.

- Fui eu que acabei meu casamento, eu que não quis mais. Eu tive meus motivos, ele teve os dele, e em conjunto a gente quis isso. Até então, nosso casamento não terminou por traição. Se teve algo antes do nosso término, eu não sei e nunca vou saber porque não foi por isso que a gente decidiu se divorciar, mas por um conjunto de coisas. Nunca fui mulher de ficar olhando WhatsApp e Instagram, até porque tenho muito o que fazer. Tenho três filhos - contou a ex-esposa do atacante.

Além disso, Isa também criticou a exposição do caso. Para ela, a modelo apontada como pivô da separação teve algum interesse no vazamento da história. A suposta amante de Cebolinha concedeu uma entrevista ao jornal Extra na última quarta-feira(16), onde abriu o jogo sobre o envolvimento com o atleta.

- Ele teve atitudes que condizem à vida dele, com o que acha certo. Mas quando se trata de uma exposição de uma família, de crianças, algumas pessoas precisam ter responsabilidade. Certas coisas precisam ser vividas entre duas pessoas, e outras não precisam saber, a não ser que, claro, queira alguma coisa, que tenha algum tipo de interesse - concluiu.

Linha cronológica

A influenciadora narrou a sequência cronológica dos fatos. Conforme ela informou, o casal não vivia um bom momento no relacionamento desde de agosto. O término também teria acontecido três semanas antes da publicação do anúncio nas redes sociais. Isa Ranieri anunciou o fim do casamento através de uma postagem no Instagram na semana passada. Veja a publicação abaixo: