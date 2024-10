Cebolinha e Isa Ranieri confirmam reconciliação em vídeo romântico; assista

Everton Cebolinha ao lado da influenciadora Isa Ranieri (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 20:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Everton Cebolinha, do Flamengo, e a influenciadora Isa Ranieri confirmaram a reconciliação cerca de três semanas após o término do casamento. Os dois compartilharam um vídeo em colaboração que mostra uma supresa preparada pelo jogador. Na legenda, o casal escreveu apenas a palavra "recomeços". Assista abaixo.

➡️ Isa Ranieri revela verdade por trás da separação de Cebolinha

No vídeo, a influencer aparece entrando em um quarto e se deparando com um caminho de pétalas, balões em formato de corações, flores e um letreiro iluminado com as palavras "eu te amo". A trilha sonora escolhida foi a música "O Que É, O Que É?", da banda Sorriso Maroto. Mais cedo, Cebolinha havia postado uma foto com Isa Ranieri e pedido sorte aos seguidores na tentativa de reatar o casamento.

Vários companheiros e ex-companheiros do atacante rapidamente comentaram a publicação, como os atacantes Marinho e Reinier, além dos laterais Rafael Galhardo e Leo Moura.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A separação de Everton Cebolinha e Isa Ranieri

O término do relacionamento aconteceu no dia 9 de outubro. Na ocasião, Isa Ranieri compartilhou uma foto ao lado de Everton Cebolinha para anunciar o fim do casório nas redes sociais.

Dias depois, a imprensa noticiou um suposto affair de Everton Cebolinha com Ivana Bermanelli. A modelo disse que o relacionamento entre eles se iniciou através de uma vídeo chamada na internet e afirmou que o atleta teria dito que estava solteiro. O jogador, no entanto, alega que as duas relações não aconteceram simultaneamente.

Após a repercussão do caso, Isa Ranieri utilizou o seu perfil nas redes sociais para esclarecer que a suposta traição não foi o motivo do término. Segundo a influenciadora, o fim da relação foi causado por "motivos pessoais dos dois lados".