Torcedores apontam culpado em goleada sofrida pelo Vasco: 'Nunca mais'
Com a derrota em confronto direto, Colorado toma a posição de Vasco na tabela
O Internacional goleou o Vasco por 4 a 1, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Brasileirão, no Estádio Beira-Rio. Com dois de Carbonero e outros de Bernabei e Alerrando, o Colorado não teve dificuldade em bater o Cruz-Maltino e alcançar a oitava colocação. Com a goleada sofrida pelo clube carioca, torcedores apontam Tchê Tchê como culpado e disparam críticas ao atleta.
Tchê Tchê culpado em goleada sofrida pelo Vasco?
Como foi Internacional x Vasco?
Texto de João Pedro Rodrigues
O Internacional logo foi ao ataque na saída da bola e chegou com perigo. O Vasco respondeu, com Andrés Gómez finalizando para fora. No lance seguinte, Bruno Henrique lançou para Vitinho, que saiu cara a cara com Léo Jardim, mas acertou a rede pelo lado de fora. Aos 10 minutos, após jogada em cobrança de falta, o Colorado chegou a abrir o placar com Mercado, mas o zagueiro estava impedido e o lance foi anulado.
O Internacional seguiu com mais posse de bola, mas voltou a ter uma chance clara em um contra-ataque, em que Johan Carbonero recebeu de Bernabei, disparou em velocidade e, de cavadinha, superou Léo Jardim para abrir o placar aos 21 minutos. Logo na sequência, Léo Jardim errou o passe para Hugo Moura e a bola sobrou para Carbonero.
O autor do primeiro gol rolou para Alerrandro fazer 2 a 0. Mesmo atrás no placar, o Vasco não conseguiu ter a bola e só chegava ao ataque em lances de bola parada, em que não levou perigo ao goleiro Anthoni até o fim da primeira etapa.
Na segunda etapa, o Vasco começou a ter mais presença no ataque, mas com poucas chances claras, sendo a melhor um chute de fora da área de Andrés Gómez, em que Anthoni fez boa defesa. Cada vez mais no campo ofensivo, o Cruz-Maltino deixou espaços na defesa, que o Internacional aproveitou para contra-atacar de forma fulminante e ampliar a vantagem com Bernabei aos 13 minutos.
Após o gol, o Vasco baixou a guarda e viu o Colorado marcar mais uma vez, dessa vez com Bernabei, que finalizou de dentro da área para consolidar a goleada. Nos minutos finais, Andrés Gómez conseguiu diminuir o placar com um belo gol após limpar dois zagueiros colorados.
Já nos acréscimos, Carlos Cuesta foi expulso após entrada dura em Benjamin Arhin. Após o lance, o árbitro encerrou a partida com vitória por 4 a 1 do Internacional.
