O Vasco venceu o Paysandu por 2 a 0, na noite desta terça-feira (21), em jogo válido pela quinta fase da Copa do Brasil. Ainda assim, o clima entre alguns jogadores do Cruz-Maltino ficou tenso, e um dublador revelou detalhes da discussão.

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No final do primeiro tempo, uma cena chamou atenção na transmissão de Paysandu x Vasco. Thiago Mendes e Puma Rodríguez desceram para o vestiário discutindo, e companheiros precisaram conter a dupla.

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No seu perfil do X, o dublador Gustavo Machado revelou algumas falas da discussão. Veja abaixo:

Como foi o jogo entre Vasco e Paysandu

Após um início movimentado, com boas chegadas de ambos os lados nos primeiros 15 minutos, o Paysandu passou a assumir o controle da partida. O Vasco perdeu intensidade, reduziu a produção ofensiva e viu o adversário crescer, principalmente explorando o lado direito da defesa vascaína, onde encontrava espaços com frequência. Tensão na Copa do Brasil.

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Na volta do intervalo, o Vasco apresentou melhora e passou a levar mais perigo, especialmente nos primeiros 15 minutos. Aos 13, Castro falhou em uma dividida e permitiu a arrancada de Rojas pela esquerda. Após o zagueiro Bispo cortar a bola pela lateral enquanto fazia a cobertua, o jogador escorreu o deixou a zaga desguarnecida, Rojas foi esperto e fez a cobrança rápida para encontrar Andrés Gómez, que serviu Spinelli livre no meio da área estufar as redes e marcar o primeiro gol do Vasco na Copa do Brasil.

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Spinelli comemora o gol do Vasco com os companheiros (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Três minutos depois, o argentino apareceu novamente: Rojas fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou com precisão para o centroavante, que se desmarcou e cabeceou no canto, ampliando. Vantagem do Vasco na Copa do Brasil!