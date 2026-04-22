Brasileiro vira herói na reta final da Maratona de Boston

O brasileiro Robson Oliveira não subiu ao pódio da 130ª edição da tradicional Maratona de Boston, na segunda-feira (20), mas saiu da prova como um legítimo herói. Isso porque o atleta amador, de 36 anos, que é operador de máquinas em São Bernardo, no ABC Paulista, foi um dos dois que ajudaram um competidor que desmoronou na reta final a cruzar a linha de chegada na prova americana.

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O corredor socorrido foi o engenheiro americano Ajay Haridasse, e o brasileiro teve a ajuda do britânico Aaron Beggs na boa ação.

- Foi uma decisão muito rápida. Eu precisava de alguns segundos para bater meu melhor tempo, mas vi o rapaz caído no chão e decidi ajudar. Naquele momento, precisava da ajuda de outra pessoa. Na hora, pensei: 'Meu Deus, se alguém parar, paro também e o ajudo'. E deu tudo certo. Conseguimos carregá-lo até o final. Esse é o espírito da Maratona de Boston e da corrida, do esporte. Dois são mais fortes que um. Ainda mais depois de correr uma maratona. Deus ajudou que o britânico parou também - disse o atleta, que corre há 10 anos, em entrevista à Rede Globo.

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No vídeo abaixo, o belo gesto do brasileiro, que disputava sua 10ª maratona, e do atleta britânico:

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