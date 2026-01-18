Lance de Endrick em partida do Lyon chama atenção: 'Só precisa jogar'
Brasileiro aplicou drible que viralizou nas redes sociais
O atacante Endrick destaque do confronto entre Lyon e Stade Brestois, deste domingo (18), pela 18ª rodada do Campeonato Francês. Durante o primeiro tempo da partida, o brasileiro aplicou uma caneta de letra no lateral Bradley Locko, que viralizou nas redes sociais.
O lance foi marcado por um toque de genialidade do camisa 9. Ao receber um passe no campo ofensivo, Endrick percebeu a aproximação do adversário, e de primeira, tocou de letra entre as pernas de Bradley Locko, para, posteriormente, dar continuidade a jogada.
Nas redes sociais, torcedores enlouqueceram com a qualidade do brasileiro. Em um recado claro ao Real Madrid, que abriu mão do atleta e o emprestou para o clube francês, os internautas afirmaram que Endrick só precisa de tempo em campo para mostrar a própria qualidade. Veja a repercussão abaixo:
