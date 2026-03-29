Perto de vexame na Premier League, treinador deixa o Tottenham

O Tottenham anunciou que o treinador Igor Tudor deixou o comando do clube de forma mútua. Após sete jogos no comando dos Spurs, o comandante croata não conseguiu afastar o time londrino da zona de rebaixamento da Premier League e foi eliminado da Champions. Além disso, Tudor passou por um momento difícil após a perda do pai nos últimos dias.

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Desempenho da equipe

Sob o comando de Igor Tudor, o Tottenham disputou sete partidas, registrando uma vitória, um empate e cinco derrotas, com nove gols marcados e 20 sofridos, resultando em um aproveitamento de 19%. A única vitória ocorreu no jogo de volta das oitavas de final da Champions League, por 3 a 2 contra o Atlético de Madrid, resultado insuficiente para evitar a eliminação do torneio continental após a derrota por 5 a 2 na partida de ida.

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Naquele confronto, o técnico promoveu a estreia do goleiro Antonin Kinsky, que falhou em duas ocasiões e foi substituído aos 16 minutos do primeiro tempo. A última partida do croata pelo clube foi a derrota por 3 a 0, em casa, para o Nottingham Forest, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Tudor deixa o Tottenham na 17ª coloxação da Premier League, um ponto à frente do West Ham.

Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League (Foto: Carlos Jasso/AFP)

Comunicado oficial e situação pessoal

No comunicado oficial sobre o encerramento do vínculo, o Tottenham informou que a decisão tem efeito imediato e se estende aos auxiliares Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci, preparador de goleiros e preparador físico, respectivamente. O clube também expressou solidariedade ao treinador devido ao falecimento de seu pai, ocorrido no último final de semana antes da partida contra o Forest.

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A direção informou que divulgará o nome do novo comandante no momento oportuno. O próximo compromisso do time na Premier League será contra o Sunderland, no dia 12 de abril.

"Podemos confirmar que foi acordado mutuamente que o treinador principal, Igor Tudor, deixará o clube com efeito imediato. Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci também deixaram seus respectivos cargos de treinador de goleiros e preparador físico. Agradecemos a Igor, Tomislav e Riccardo pelos seus esforços incansáveis ​​durante as últimas seis semanas. Reconhecemos também o luto que Igor sofreu recentemente e manifestamos o nosso apoio a ele e à sua família neste momento difícil. Informações atualizadas sobre o novo treinador principal serão fornecidas oportunamente."

Igor Tudor deixou o comando do Tottenham (Foto: CARLOS JASSO / AFP)

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