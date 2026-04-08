Vitória do Arsenal garante quinta vaga da Champions League na Premier League
Premier League liderou com folga a tabela de coeficientes ao longo do ano
A Premier League assegurou ao menos cinco vagas na próxima edição da Champions League após garantir, pela segunda temporada consecutiva, uma vaga adicional por desempenho nas competições europeias. A confirmação ocorreu na terça-feira (7), após a vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o Sporting no jogo de ida das quartas de final.
Critério da Uefa e desempenho inglês
A vaga extra é concedida pela Uefa às duas ligas com melhor desempenho coletivo nas três competições europeias da temporada. A Premier League liderou com folga a tabela de coeficientes ao longo do ano, impulsionada pelo avanço de seus clubes. Ao todo, nove equipes inglesas chegaram às oitavas de final, e cinco avançaram às quartas, acumulando pontuação suficiente ainda na fase de grupos para consolidar a posição.
Com isso, o quinto colocado da Premier League desta temporada terá vaga garantida na Champions League, repetindo o cenário da temporada 2024-25, quando o Newcastle se classificou por esse critério.
Disputa por vagas e cenário entre ligas
A Espanha aparece como principal candidata a ficar com a segunda vaga adicional, à frente de Alemanha e Portugal. Ainda assim, a Bundesliga mantém chances após a vitória do Bayern de Munique por 2 a 1 sobre o Real Madrid, enquanto o Freiburg segue ativo na Europa League contra o Celta de Vigo.
Caso as vagas adicionais sejam confirmadas para Inglaterra e Espanha, o cenário repetirá os dois países beneficiados na temporada anterior.
Tabela de coeficientes da Uefa (7 de abril)
Os dois primeiros garantem vaga extra na Champions League
Posição
País
Média de Coeficiente
Equipes ativas
Pontuação máxima
1
Inglaterra (C)
25.013
5/9
30.569
2
Espanha
20.281
6/8
26.593
3
Alemanha
19.714
3/7
24.571
4
Portugal
18.900
3/5
25.900
5
Itália
18.714
2/7
22.000
6
França
16.392
2/7
19.821
7
Polônia
15.750
0/4
15.750
8
Grécia
13.800
1/5
16.000
9
Dinamarca
12.250
0/4
12.250
10
Chipre
12.156
0/4
12.156
Equilíbrio na tabela da Premier League
A disputa pelo quinto lugar na Premier League segue equilibrada. O Liverpool ocupa atualmente a posição, com 49 pontos, mas a diferença para o Bournemouth, 13º colocado, é de apenas sete pontos. Na sequência aparecem Chelsea, Brentford, Everton, Fulham, Brighton, Sunderland, Newcastle e o próprio Bournemouth, todos ainda próximos na tabela.
O número de classificados ingleses para a Champions League pode aumentar dependendo dos resultados nas competições europeias. Se o Aston Villa, atual quarto colocado com 54 pontos, vencer a Liga Europa e terminar fora do G4, a Premier League poderá ter seis representantes.
Situação semelhante envolve o Liverpool, que disputa as quartas de final da Champions contra o Paris Saint-Germain. Caso uma equipe inglesa conquiste um torneio europeu e termine em quinto lugar, o sexto colocado herdará a vaga adicional. Se duas equipes vencerem competições europeias e terminarem em quinto e sexto, o sétimo colocado também poderá se classificar.
Possibilidade de ampliação de vagas
O Nottingham Forest, classificado para as quartas de final da Europa League, também pode ampliar o número de ingleses na Champions League caso conquiste o título e termine fora das primeiras posições da liga nacional. Um cenário semelhante ocorreu na temporada anterior, permitindo à Premier League contar com seis equipes na principal competição europeia.
