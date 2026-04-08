Vitória do Arsenal garante quinta vaga da Champions League na Premier League

Premier League liderou com folga a tabela de coeficientes ao longo do ano

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
10:06
Kai Havertz comemora com seus companheiros de equipe após marcar um gol durante a partida de ida das quartas de final da Champions League entre Sporting CP e Arsenal (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
A Premier League assegurou ao menos cinco vagas na próxima edição da Champions League após garantir, pela segunda temporada consecutiva, uma vaga adicional por desempenho nas competições europeias. A confirmação ocorreu na terça-feira (7), após a vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o Sporting no jogo de ida das quartas de final.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Critério da Uefa e desempenho inglês

A vaga extra é concedida pela Uefa às duas ligas com melhor desempenho coletivo nas três competições europeias da temporada. A Premier League liderou com folga a tabela de coeficientes ao longo do ano, impulsionada pelo avanço de seus clubes. Ao todo, nove equipes inglesas chegaram às oitavas de final, e cinco avançaram às quartas, acumulando pontuação suficiente ainda na fase de grupos para consolidar a posição.

continua após a publicidade

Com isso, o quinto colocado da Premier League desta temporada terá vaga garantida na Champions League, repetindo o cenário da temporada 2024-25, quando o Newcastle se classificou por esse critério.

SIGA Arsenal e Liverpool se enfrentam pela 21ª rodada da Premier League
Disputa por vagas e cenário entre ligas

A Espanha aparece como principal candidata a ficar com a segunda vaga adicional, à frente de Alemanha e Portugal. Ainda assim, a Bundesliga mantém chances após a vitória do Bayern de Munique por 2 a 1 sobre o Real Madrid, enquanto o Freiburg segue ativo na Europa League contra o Celta de Vigo.

continua após a publicidade

Caso as vagas adicionais sejam confirmadas para Inglaterra e Espanha, o cenário repetirá os dois países beneficiados na temporada anterior.

Tabela de coeficientes da Uefa (7 de abril)
Os dois primeiros garantem vaga extra na Champions League

PosiçãoPaísMédia de CoeficienteEquipes ativasPontuação máxima

1

Inglaterra (C)

25.013

5/9

30.569

2

Espanha

20.281

6/8

26.593

3

Alemanha

19.714

3/7

24.571

4

Portugal

18.900

3/5

25.900

5

Itália

18.714

2/7

22.000

6

França

16.392

2/7

19.821

7

Polônia

15.750

0/4

15.750

8

Grécia

13.800

1/5

16.000

9

Dinamarca

12.250

0/4

12.250

10

Chipre

12.156

0/4

12.156

Equilíbrio na tabela da Premier League

A disputa pelo quinto lugar na Premier League segue equilibrada. O Liverpool ocupa atualmente a posição, com 49 pontos, mas a diferença para o Bournemouth, 13º colocado, é de apenas sete pontos. Na sequência aparecem Chelsea, Brentford, Everton, Fulham, Brighton, Sunderland, Newcastle e o próprio Bournemouth, todos ainda próximos na tabela.

O número de classificados ingleses para a Champions League pode aumentar dependendo dos resultados nas competições europeias. Se o Aston Villa, atual quarto colocado com 54 pontos, vencer a Liga Europa e terminar fora do G4, a Premier League poderá ter seis representantes.

Situação semelhante envolve o Liverpool, que disputa as quartas de final da Champions contra o Paris Saint-Germain. Caso uma equipe inglesa conquiste um torneio europeu e termine em quinto lugar, o sexto colocado herdará a vaga adicional. Se duas equipes vencerem competições europeias e terminarem em quinto e sexto, o sétimo colocado também poderá se classificar.

Jogadores do Liverpool comemorando o gol na Champions League (Foto: Miguel Medina/AFP)
Jogadores do Liverpool comemorando o gol na Champions League (Foto: Miguel Medina/AFP)

Possibilidade de ampliação de vagas

O Nottingham Forest, classificado para as quartas de final da Europa League, também pode ampliar o número de ingleses na Champions League caso conquiste o título e termine fora das primeiras posições da liga nacional. Um cenário semelhante ocorreu na temporada anterior, permitindo à Premier League contar com seis equipes na principal competição europeia.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

