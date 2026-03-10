IA prevê resultados da 5ª rodada do Brasileirão

A 5ª rodada do Brasileirão começa nesta terça (10) e só se encerra na quinta (12). Com apenas um jogo adiado (Botafogo x Athletico-PR), nove confrontos acontecem ao longo desta semana, com destaque especial para: Flamengo x Cruzeiro, Bahia x Vitória e Vasco x Palmeiras.

Confira abaixo as previsões da inteligência artificial Gemini. Os clubes sinalizados com (*), são apontados como vencedores.

*Mirassol x Santos

*Atlético-MG x *Internacional

*Bahia x Vitória

*Flamengo x *Cruzeiro

*Remo x *Fluminense

*Corinthians x Coritiba

Vasco x *Palmeiras

*São Paulo x Chapecoense

*Grêmio x Bragantino

Sete jogos das próximas rodadas do Brasileirão terão a presença de Carlo Ancelotti e seu olhar atento nas arquibancadas. As partidas serão as últimas oportunidades para a equipe do treinador italiano observar de perto jogadores antes da próxima convocação da Seleção Brasileira de Futebol.

Ancelotti marcará presença em sete jogos do Brasileirão

O coordenador geral de Seleções, Rodrigo Caetano, e o técnico Carlo Ancelotti estarão no Estádio José Maria de Campos Maia, na terça-feira, às 21h30, para acompanhar Mirassol x Santos.

Na quarta-feira (11), o coordenador técnico Juan Santos, o coordenador de preparação física Cristiano Nunes e o analista de desempenho Thomaz Araújo estarão no Maracanã para assistir a Flamengo x Cruzeiro. No mesmo dia, o gerente de Seleções Cícero Souza e o analista de desempenho Bruno Baquete vão acompanhar Bahia x Vitória na Arena Fonte Nova.

Carlo Ancelotti acompanhará rodadas do Brasileirão antes de convocação para amistosos (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A agenda continua na quinta-feira (12), quando Rodrigo Caetano e Thomaz Araújo irão ao Estádio São Januário para observar Vasco x Palmeiras. No sábado (14), Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano, Juan Santos e a analista de desempenho Simone Montanaro estarão no Estádio Nilton Santos para acompanhar Botafogo x Flamengo.

No domingo (15), os assistentes Mino Fulco e Francesco Mauri, além de Bruno Baquete e do preparador de goleiros Cláudio Taffarel, estarão na Vila Belmiro para Santos x Corinthians. Ainda no domingo, o auxiliar técnico Davide Ancelotti e Thomaz Araújo irão ao Allianz Parque para ver Palmeiras x Mirassol.