IA prevê resultados da 5ª rodada do Brasileirão
Rodada terá clássico estadual e batalha no topo da tabela
A 5ª rodada do Brasileirão começa nesta terça (10) e só se encerra na quinta (12). Com apenas um jogo adiado (Botafogo x Athletico-PR), nove confrontos acontecem ao longo desta semana, com destaque especial para: Flamengo x Cruzeiro, Bahia x Vitória e Vasco x Palmeiras.
Confira abaixo as previsões da inteligência artificial Gemini. Os clubes sinalizados com (*), são apontados como vencedores.
*Mirassol x Santos
*Atlético-MG x *Internacional
*Bahia x Vitória
*Flamengo x *Cruzeiro
*Remo x *Fluminense
*Corinthians x Coritiba
Vasco x *Palmeiras
*São Paulo x Chapecoense
*Grêmio x Bragantino
Sete jogos das próximas rodadas do Brasileirão terão a presença de Carlo Ancelotti e seu olhar atento nas arquibancadas. As partidas serão as últimas oportunidades para a equipe do treinador italiano observar de perto jogadores antes da próxima convocação da Seleção Brasileira de Futebol.
Ancelotti marcará presença em sete jogos do Brasileirão
O coordenador geral de Seleções, Rodrigo Caetano, e o técnico Carlo Ancelotti estarão no Estádio José Maria de Campos Maia, na terça-feira, às 21h30, para acompanhar Mirassol x Santos.
Na quarta-feira (11), o coordenador técnico Juan Santos, o coordenador de preparação física Cristiano Nunes e o analista de desempenho Thomaz Araújo estarão no Maracanã para assistir a Flamengo x Cruzeiro. No mesmo dia, o gerente de Seleções Cícero Souza e o analista de desempenho Bruno Baquete vão acompanhar Bahia x Vitória na Arena Fonte Nova.
A agenda continua na quinta-feira (12), quando Rodrigo Caetano e Thomaz Araújo irão ao Estádio São Januário para observar Vasco x Palmeiras. No sábado (14), Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano, Juan Santos e a analista de desempenho Simone Montanaro estarão no Estádio Nilton Santos para acompanhar Botafogo x Flamengo.
No domingo (15), os assistentes Mino Fulco e Francesco Mauri, além de Bruno Baquete e do preparador de goleiros Cláudio Taffarel, estarão na Vila Belmiro para Santos x Corinthians. Ainda no domingo, o auxiliar técnico Davide Ancelotti e Thomaz Araújo irão ao Allianz Parque para ver Palmeiras x Mirassol.
