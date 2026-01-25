Atitude do Flamengo repercute antes de jogo contra o Fluminense: 'É o Paquetá'

Poucas horas antes do clássico contra o Fluminense, neste domingo (25), o Flamengo publicou uma arte nas redes sociais. Na imagem aparece um jovem, sentado de costas, com a mão no rosto, e torcedores do Flamengo apontaram que o rapaz seria Lucas Paquetá.

A repercussão da imagem entre os torcedores se dá pelas negociações envolvendo o clube e Lucas Paquetá. Nos últimos dias, o Rubro-Negro enviou uma proposta que acabou recusada pelo West Ham, clube do meia revelado nas categorias de base do time carioca.

Na última proposta do Flamengo por Paquetá, o clube inglês topou diminuir a pedida, de 45 milhões de euros para 40 milhões (cerca de R$ 248 milhões). Entretanto, os hammers não foram favoráveis aos moldes propostos pela diretoria rubro-negra.

➡️ O que falta para o Flamengo acertar a compra de Lucas Paquetá?

Três fatores divergem entre as partes: a forma de pagamento, a divisão entre os valores fixos (R$ 219 milhões) e os bônus e a data de liberação do jogador. O último fator, aliás, é o que mais impede o acordo. A informação foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Rodrigo Mattos, e confirmada pelo Lance!.

Caso o negócio seja concretizado, o clube inglês aceita liberar Paquetá apenas no meio do ano, quando se encerra a temporada do futebol europeu (o fim da Premier League está marcado para o dia 25 de maio). O Flamengo, por sua vez, quer o atleta de forma imediata.

Alvo do Flamengo, Paquetá não atuou pelo West Ham

Paquetá segue fora dos jogos do West Ham. O meio-campista não foi relacionado para o confronto contra o Sunderland neste sábado, que contou com a vitória dos hammers por 3 a 1. O treinador Nuno Espírito Santo, na véspera da partida, comentou a situação do brasileiro, mas não explicou o motivo de sua ausência.

