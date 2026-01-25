menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude do Flamengo repercute antes de jogo contra o Fluminense: 'É o Paquetá'

Meia do West Ham negocia retorno para o Rubro-Negro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/01/2026
09:10
Lucas Paquetá, ex-Flamengo, em ação pelo West Ham durante amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)
imagem cameraPaquetá não atuou nos últimos jogos pelo West Ham (Foto: Patrick McDermott/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Poucas horas antes do clássico contra o Fluminense, neste domingo (25), o Flamengo publicou uma arte nas redes sociais. Na imagem aparece um jovem, sentado de costas, com a mão no rosto, e torcedores do Flamengo apontaram que o rapaz seria Lucas Paquetá.

continua após a publicidade

A repercussão da imagem entre os torcedores se dá pelas negociações envolvendo o clube e Lucas Paquetá. Nos últimos dias, o Rubro-Negro enviou uma proposta que acabou recusada pelo West Ham, clube do meia revelado nas categorias de base do time carioca.

Veja a repercussão nas redes sociais:

Na última proposta do Flamengo por Paquetá, o clube inglês topou diminuir a pedida, de 45 milhões de euros para 40 milhões (cerca de R$ 248 milhões). Entretanto, os hammers não foram favoráveis aos moldes propostos pela diretoria rubro-negra.

continua após a publicidade

➡️ O que falta para o Flamengo acertar a compra de Lucas Paquetá?

Três fatores divergem entre as partes: a forma de pagamento, a divisão entre os valores fixos (R$ 219 milhões) e os bônus e a data de liberação do jogador. O último fator, aliás, é o que mais impede o acordo. A informação foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Rodrigo Mattos, e confirmada pelo Lance!.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Caso o negócio seja concretizado, o clube inglês aceita liberar Paquetá apenas no meio do ano, quando se encerra a temporada do futebol europeu (o fim da Premier League está marcado para o dia 25 de maio). O Flamengo, por sua vez, quer o atleta de forma imediata.

continua após a publicidade

Alvo do Flamengo, Paquetá não atuou pelo West Ham

Paquetá segue fora dos jogos do West Ham. O meio-campista não foi relacionado para o confronto contra o Sunderland neste sábado, que contou com a vitória dos hammers por 3 a 1. O treinador Nuno Espírito Santo, na véspera da partida, comentou a situação do brasileiro, mas não explicou o motivo de sua ausência.

+ Aposte nas partidas do Flamengo no Campeonato Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Paquetá comemorando pelo Flamengo
Paquetá pode voltar ao Flamengo nesta janela (Foto: Reginaldo Pimenta/Raw Image/Lancepress!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias