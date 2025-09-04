Depay é o nome ofensivo atual, enquanto Bergkamp é lembrado por seus gols técnicos.

A Seleção da Holanda, conhecida como Oranje, construiu ao longo da história uma identidade de jogo marcada pelo talento ofensivo e pela capacidade de revelar grandes atacantes. Mesmo sem ter conquistado uma Copa do Mundo, a equipe é reconhecida como uma das mais influentes do futebol moderno, muito por conta de jogadores criativos e goleadores decisivos. O Lance! apresenta os maiores artilheiros da Seleção da Holanda na história.

Desde a geração de Johan Cruyff nos anos 1970 até os tempos atuais, a Holanda sempre apresentou nomes capazes de decidir partidas importantes em Eliminatórias, Copas do Mundo e Eurocopas. Os gols marcados por seus principais atacantes ajudaram a manter a seleção competitiva contra gigantes do cenário internacional.

Os artilheiros históricos da Holanda não apenas balançaram as redes, mas também representaram diferentes eras da equipe: Van Persie e Huntelaar foram símbolos dos anos 2000, Kluivert marcou a virada do século, enquanto Bergkamp ficou eternizado pelos gols técnicos e plásticos. Já Memphis Depay, ainda em atividade, representa a nova geração que busca recolocar a Oranje entre as melhores do mundo.

A lista dos maiores goleadores reflete essa diversidade de estilos e momentos. Dos atacantes de área aos mais móveis e criativos, cada um deixou sua marca na camisa laranja.

Maiores artilheiros da Seleção da Holanda na história

1. Memphis Depay – 50 gols pela Holanda

Principal nome ofensivo da seleção na última década, Depay combina velocidade, técnica e faro de gol. Participou de Copas do Mundo e Eurocopas, sendo referência em bolas paradas e em momentos decisivos.

2. Robin van Persie – 50 gols

Um dos atacantes mais elegantes de sua geração, Van Persie brilhou em clubes como Arsenal e Manchester United. Pela seleção, ficou marcado pelo gol de “peixinho voador” contra a Espanha na Copa do Mundo de 2014.

3. Klaas-Jan Huntelaar – 42 gols

Centroavante clássico, Huntelaar se destacou pela finalização precisa. Foi importante em Eliminatórias e em fases de grupos de torneios internacionais, garantindo pontos cruciais para a Holanda.

4. Patrick Kluivert – 40 gols

Revelado no Ajax, Kluivert brilhou também no Barcelona. Seu momento mais marcante pela Oranje foi o hat-trick contra a Iugoslávia na Euro 2000, levando a equipe à semifinal.

5. Dennis Bergkamp – 37 gols

Considerado um dos jogadores mais técnicos da história do futebol holandês, Bergkamp marcou gols antológicos, como o contra a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo de 1998, um dos mais lembrados de todos os tempos.

