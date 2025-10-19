Web reage a corrida de Bortoleto no GP dos EUA da Fórmula 1: ‘Não adianta’

A torcida brasileira que esperava por brilho de Gabriel Bortoleto no GP dos Estados Unidos da Fórmula 1, neste domingo (19), terminou a prova frustrada. O brasileiro da Sauber teve uma corrida difícil e sem grandes destaques, terminando apenas na 18ª posição em Austin.

Diferente da maioria do grid, que apostou em uma parada, a equipe suíça chamou Bortoleto cedo para o primeiro pit stop e o forçou a ir aos boxes mais uma vez, em uma estratégia que se provou desastrosa e o deixou longe de qualquer briga por pontos.

O P18 do brasileiro só veio após uma ultrapassagem sobre a Alpine de Pierre Gasly e o abandono de Carlos Sainz (Ferrari), que foi tirado da prova após um toque do jovem Kimi Antonelli (Mercedes).

Nas redes sociais, o sentimento foi de pura frustração com a Sauber.

Confira as reações após corrida de Bortoleto:

Resultado - GP dos EUA de F1 Pos. Piloto Equipe Tempo/dif. 1º Max Verstappen Red Bull Racing Líder 2º Lando Norris McLaren +7.959 3º Charles Leclerc Ferrari +15.373 4º Lewis Hamilton Ferrari +28.536 5º Oscar Piastri McLaren +29.678 6º George Russell Mercedes +33.456 7º Yuki Tsunoda Red Bull Racing +52.714 8º Nico Hülkenberg Kick Sauber +57.249 9º Oliver Bearman Haas +1:04.722 10º Fernando Alonso Aston Martin +1:10.001 11º Liam Lawson Racing Bulls +1:13.209 12º Lance Stroll Aston Martin +1:14.778 13º Kimi Antonelli Mercedes +1:15.746 14º Alexander Albon Williams +1:20.000 15º Esteban Ocon Haas +1:23.043 16º Isack Hadjar Racing Bulls +1:32.807 17º Franco Colapinto Alpine +1 Volta 18º Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1 Volta 19º Pierre Gasly Alpine +1 Volta 20º Carlos Sainz Williams Abandonou

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.