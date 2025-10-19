menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Web reage a corrida de Bortoleto no GP dos EUA da Fórmula 1: ‘Não adianta’

Bortoleto terminou a prova na 18º posição

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 19/10/2025
19:45
Brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, chega ao Texas para o GP dos Estados Unidos de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)
imagem cameraBrasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, chega ao Texas para o GP dos Estados Unidos de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A torcida brasileira que esperava por brilho de Gabriel Bortoleto no GP dos Estados Unidos da Fórmula 1, neste domingo (19), terminou a prova frustrada. O brasileiro da Sauber teve uma corrida difícil e sem grandes destaques, terminando apenas na 18ª posição em Austin.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabriel Bortoleto na classificação do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto na classificação do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP)

Diferente da maioria do grid, que apostou em uma parada, a equipe suíça chamou Bortoleto cedo para o primeiro pit stop e o forçou a ir aos boxes mais uma vez, em uma estratégia que se provou desastrosa e o deixou longe de qualquer briga por pontos.

O P18 do brasileiro só veio após uma ultrapassagem sobre a Alpine de Pierre Gasly e o abandono de Carlos Sainz (Ferrari), que foi tirado da prova após um toque do jovem Kimi Antonelli (Mercedes).

continua após a publicidade

Nas redes sociais, o sentimento foi de pura frustração com a Sauber.

Confira as reações após corrida de Bortoleto:

Resultado - GP dos EUA de F1

Pos.PilotoEquipeTempo/dif.

Max Verstappen

Red Bull Racing

Líder

Lando Norris

McLaren

+7.959

Charles Leclerc

Ferrari

+15.373

Lewis Hamilton

Ferrari

+28.536

Oscar Piastri

McLaren

+29.678

George Russell

Mercedes

+33.456

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+52.714

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

+57.249

Oliver Bearman

Haas

+1:04.722

10º

Fernando Alonso

Aston Martin

+1:10.001

11º

Liam Lawson

Racing Bulls

+1:13.209

12º

Lance Stroll

Aston Martin

+1:14.778

13º

Kimi Antonelli

Mercedes

+1:15.746

14º

Alexander Albon

Williams

+1:20.000

15º

Esteban Ocon

Haas

+1:23.043

16º

Isack Hadjar

Racing Bulls

+1:32.807

17º

Franco Colapinto

Alpine

+1 Volta

18º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

+1 Volta

19º

Pierre Gasly

Alpine

+1 Volta

20º

Carlos Sainz

Williams

Abandonou

o Circuito das Américas, palco do GP dos EUA de Fórmula 1

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias