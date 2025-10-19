Web reage a corrida de Bortoleto no GP dos EUA da Fórmula 1: ‘Não adianta’
Bortoleto terminou a prova na 18º posição
A torcida brasileira que esperava por brilho de Gabriel Bortoleto no GP dos Estados Unidos da Fórmula 1, neste domingo (19), terminou a prova frustrada. O brasileiro da Sauber teve uma corrida difícil e sem grandes destaques, terminando apenas na 18ª posição em Austin.
Diferente da maioria do grid, que apostou em uma parada, a equipe suíça chamou Bortoleto cedo para o primeiro pit stop e o forçou a ir aos boxes mais uma vez, em uma estratégia que se provou desastrosa e o deixou longe de qualquer briga por pontos.
O P18 do brasileiro só veio após uma ultrapassagem sobre a Alpine de Pierre Gasly e o abandono de Carlos Sainz (Ferrari), que foi tirado da prova após um toque do jovem Kimi Antonelli (Mercedes).
Nas redes sociais, o sentimento foi de pura frustração com a Sauber.
Confira as reações após corrida de Bortoleto:
Resultado - GP dos EUA de F1
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
Líder
2º
Lando Norris
McLaren
+7.959
3º
Charles Leclerc
Ferrari
+15.373
4º
Lewis Hamilton
Ferrari
+28.536
5º
Oscar Piastri
McLaren
+29.678
6º
George Russell
Mercedes
+33.456
7º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+52.714
8º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
+57.249
9º
Oliver Bearman
Haas
+1:04.722
10º
Fernando Alonso
Aston Martin
+1:10.001
11º
Liam Lawson
Racing Bulls
+1:13.209
12º
Lance Stroll
Aston Martin
+1:14.778
13º
Kimi Antonelli
Mercedes
+1:15.746
14º
Alexander Albon
Williams
+1:20.000
15º
Esteban Ocon
Haas
+1:23.043
16º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+1:32.807
17º
Franco Colapinto
Alpine
+1 Volta
18º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
+1 Volta
19º
Pierre Gasly
Alpine
+1 Volta
20º
Carlos Sainz
Williams
Abandonou
o Circuito das Américas, palco do GP dos EUA de Fórmula 1
O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.
Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.
