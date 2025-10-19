Camila Bastiani, esposa de Arrascaeta, desabafou abalado após a tentativa de assalto que ela e seus familiares sofreram quando deixavam o Maracanã. Apesar do susto, o carro do jogador era blindado e não houve perdas ou danos, além dos emocionais.

continua após a publicidade

Após o ocorrido, Camila usou suas redes sociais para desabafar a respeito das condições precárias de segurança pública que são a realidade do Rio de Janeiro.

- Infelizmente, os cariocas tentam "se manter vivos" quando saem de casa. Digo isso porque todos os dias saímos às ruas, mas temos medo. Porque a vida aqui não vale nada, porque há mais armas do que pessoas, porque você encontra um fuzil em cada esquina e porque, se te matarem, você é mais um.

Infelizmente, hoje tentaram nos assaltar saindo do Maracanã. Apontaram duas armas para o nosso carro. Fomos salvos pelo fato de nosso carro ser blindado e tentamos manter a calma. Mesmo tendo passado por momentos terríveis, agradecemos a Deus que foi só um susto e chegamos em casa em segurança - desabafou Camila.

continua após a publicidade

➡️ Outros jogadores do Flamengo já sofreram tentativas de assalto no RJ

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Arrascaeta é alvo de assalto ao sair do Maracanã com família

A tentativa de assalto aconteceu logo após o término da partida válida pelo Campeonato Brasileiro, na qual o Flamengo superou o Palmeiras. Arrascaeta teve participação decisiva no confronto, marcando um dos gols da vitória rubro-negra.

7 anos de Flamengo primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a familia Graças a Deus estamos todos bem - escreveu o uruguaio.

continua após a publicidade

Conheça Camila Bastiani, esposa do jogador do Flamengo

O casal iniciou o relacionamento em outubro de 2013, quando o jogador uruguaio tinha 19 anos e Camila apenas 17. O primeiro contato ocorreu quando Arrascaeta adicionou a jovem na rede social.

- Ficamos amigos na rede social, mas não falávamos. Depois ele começou a falar e a gente começou a se ver. Em seguida a gente parou de ser ver por um tempo até que um dia ele falou: 'eu gostaria de ficar com você, eu gosto de você, você é uma boa menina - conta Camila.

Em 2015, dois anos após o primeiro contato, ela se mudou para o Brasil quando Arrascaeta foi contratado pelo Cruzeiro. O casal permaneceu quatro anos em Minas Gerais, período em que Camila deixou sua carreira de modelo. A transferência do jogador para o Flamengo em 2019 levou ambos a se estabelecerem no Rio de Janeiro.