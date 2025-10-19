Torcedores do Botafogo apontam herói contra o Ceará: ‘Salvando o Ancelotti’

A grave lesão de Kaio Pantaleão e a suspensão de Alexander Barboza, levaram Davide Ancelotti a escalar Ferando Marçal entre os titulares do Botafogo. Para alegria dos torcedores alvinegros, foi justamente o lateral a pessoa a salvar o Botafogo de sofrer o empate cearense no final do primeiro tempo. ▶️Veja abaixo o lance e o reconhecimento da torcida;

Marçal salva bola em cima da linha

Botafogo sofre com desfalques para enfrentar Ceará

Para Botafogo x Ceará, o técnico Davide Ancelotti precisou promover diversas mudanças na equipe titular devido lesões e suspensões no elenco.

A defesa foi especialmente afetada: além de Barboza, suspenso, o time também não contará com Kaio Pantaleão, que só retornará em 2026 após sofrer uma ruptura ligamentar no joelho esquerdo. Com isso, a zaga será formada por David Ricardo e Marçal.

O volante Marlon Freitas também está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. No meio-campo, Newton substituirá o capitão do Botafogo. Além disso, Savarino, com dores musculares, também desfalca o Botafogo. Em seu lugar, entra Tuco Correa que será um dos pontas no ataque, enquanto Santi Rodríguez será o encarregado da criação no meio-campo.

Na posição de centroavante, Arthur Cabral está fora após fraturar a mão direita no clássico contra o Flamengo. Para substituí-lo, Chris Ramos foi o escolhido para iniciar a partida. O ponta Matheus Martins também ganhou a vaga de Arthur para a partida.

ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Allan e Santi Rodríguez; Joaquín Correa, Matheus Martins e Chris Ramos (Técnico: Davide Ancelotti)