Em entrevista inédita a Gabriel Vaquer, repórter da Folha, Galvão Bueno revelou bastidores da sua saída da Globo e explicou a motivação que o fez recusar propostas da CazéTV e Paramount +. Atualmente Galvão se afastou de seu projeto pessoal no Youtube e dedica maiores esforços a sua função de narrador na Amazon Prime Video e de apresentador do seu programa na Band "Galvão e Amigos".

- Gentilmente me fizeram a pergunta: você gostaria de apresentar algum projeto para continuar por aqui (na Globo)? Achei isso um pouco de desaforo. Um pouco de falta de elegância. Eu ter que apresentar um projeto depois de 43 anos de sucesso na casa?! - indagou.

- Me perguntaram se eu tinha algum projeto e eu disse que tinha: ir embora. E eu fui. Eu recebi proposta da CazéTV para fazer o mundial, da Paramount... Mas eu recusei porque concorria com coisas da TV Globo. Eu não me achava no direito, não achava correto fazer nada naquele momento. Fiquei muito feliz de voltar para a TV aberta (Band) - detalhou em entrevista a Folha.

A relação de Galvão e Ayrton Senna

✍️Texto de Anna Ramos

A amizade de Galvão Bueno e Ayrton Senna não é surpresa para os fãs de automobilismo. Durante o programa "Galvão e Amigos", uma homenagem pelo seu aniversário incluiu a narração do primeiro título de Senna na Fórmula 1, que deixou o apresentador emocionado.

Galvão Bueno foi amigo pessoal de Ayrton Senna (Foto: Reprodução/Instagram)

Responsável por narrar os três títulos de Senna, Galvão se aproximou do piloto para além das pistas e etapas da Fórmula 1, e uma "irmandade" foi formada. Apesar da clara diferença de idade, os brasileiros mantiveram essa parceria firme até a morte precoce de Ayrton em 1994.

- A diferença era de dez anos. Ele era o irmão mais novo que eu não tive. Eu fico emocionado, de verdade. Ele era o irmão mais novo, e eu, o irmão mais velho. O corredor amadurece muito mais rápido. Os desafios são mais duros e mais fortes. E ele me dava muitos mais conselhos no final do que eu a ele — contou o narrador.