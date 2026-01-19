Dirigente da base detona atuação do Palmeiras em eliminação na Copinha: 'Não jogamos p… nenhuma'
João Paulo Sampaio fez críticas ao desempenho da equipe e cobra evolução
João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, foi duro ao comentar a eliminação da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior para o Ibrachina, nesta segunda-feira (19), nos pênaltis.
Sampaio parabenizou a equipe do clube da Mooca, bairro da Zona Leste de São Paulo, pelo trabalho desenvolvido, mas não poupou críticas à atuação do próprio time, destacando a necessidade de evolução.
— Agradecer a torcida e nossa entrega e luta na competição, pois futebol de verdade não jogamos p... nenhuma. Chorar e sentir faz parte para a formação. Bom que sentimos e amanhã já tem trabalho e mais trabalho, sem desculpinhas. Parabéns, Ibrachina. Lindo o trabalho de vocês — disse João Paulo Sampaio.
A eliminação do Palmeiras para o Ibrachina, nos pênaltis (5 a 4), veio após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, na Arena Barueri. Pimenta e Fábio marcaram para o Alviverde, enquanto Pirituba e Kauan Christian anotaram para os classificados.
Sampaio fez críticas recentes
Essa não foi a primeira "dura" de Sampaio ao elenco da base do Palmeiras. Após a classificação suada diante do Vitória, na segunda fase, o coordenador também fez críticas.
Após empate por 3 a 3 no tempo normal, o Palmeiras venceu o Vitória nos pênaltis por 3 a 2. Victor Gabriel, com dois gols, e Juan Gabriel marcaram para o Verdão, enquanto Hiago, Gean e Alejandro anotaram para o Leão.
— Nunca gostei de ganhar na base sem merecer. Tipo hoje. E parabéns ao Vitória pelo jogo. Mas, seguimos, principalmente por vocês (torcida que canta e vibra), que merecem todos os créditos. Vamos por mais — disse Sampaio.
— Não estou falando sobre arbitragem, pois acho que sofremos muito contra e até por que não acho premeditado. Falo sobre merecimento da equipe, no jogo, entrega, espírito de mata-mata. Plantar bem para aprender na base que no profissional não tem meio-termo — concluiu.
