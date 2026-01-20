menu hamburguer
Arsenal lidera ranking global de receitas no futebol feminino; saiba

Clube londrino deixou para trás outros gigantes do futebol feminino atual

Felippe Rocha
Dia 20/01/2026
15:25
Arsenal busca segundo título de Champions feminina na história. (Foto: Arsenal/Divulgação)
Arsenal conquistou a última edição da Champions League Feminina
O Arsenal é o clube com maior geração de receita no futebol feminino mundial, de acordo com a edição mais recente da Women's Money League, levantamento anual da Deloitte. A consultoria estima que o clube inglês tenha registrado € 25,6 milhões (R$ 161,46 milhões, na conversão atual) em receitas em 2025, valor que o coloca à frente de concorrentes diretos como Chelsea e Barcelona.

Atual campeão da Uefa Champions League Feminina, o Arsenal subiu uma posição em relação ao ranking de 2024 após registrar um crescimento de 43% na receita. Um dos principais motores desse desempenho foi a receita de matchday, que alcançou € 7 milhões (R$ 44,1 milhões), a maior entre os 15 clubes analisados.

Segundo a Deloitte, o resultado está ligado a investimentos em dados de torcedores e à adoção de preços escalonados de ingressos. Tal estratégia teria sustentado altos índices de público ao longo da temporada.

Na segunda colocação aparece o Chelsea, também da Women's Super League (WSL), com € 25,4 milhões (R$ 160,2 milhões) em receitas. O clube azul de Londres lidera o ranking em receita comercial, com € 19,1 milhões (R$ 120,46 milhões). Na terceira posição, o Barcelona, que era era líder da edição anterior e caiu para o terceiro lugar: € 22 milhões (R$ 138,75 milhões).

No agregado, os 15 clubes com maior faturamento somaram € 158 milhões, confirmando um crescimento de 35% em relação ao ano anterior. Esse grupo superou, pela primeira vez, a média anual de € 10 milhões por clube. Os três primeiros colocados concentram 46% de toda a receita do ranking.

A Deloitte destaca que a receita comercial representa 72% do total gerado pelos 15 clubes. Mesmo com queda de público em alguns mercados, a receita média de matchday cresceu 15%, enquanto a receita de mídia caiu 6%.

- O crescimento da receita reflete a inovação contínua e uma mentalidade mais orientada ao negócio em alguns dos principais mercados - afirmou Jennifer Haskel, líder de conhecimento e insights do Deloitte Sports.

O levantamento não inclui clubes dos Estados Unidos, Austrália e Suécia, por indisponibilidade de dados financeiros. Já as entidades sul-americanas não obtiveram valores suficientes para figurarem na lista. São oito representantes do futebol inglês entre os 15 maiores faturamentos.

Veja abaixo clubes do topo do ranking e as receitas obtidas.

Posição - Clube - Receita total

    1.
  1. Arsenal: € 25,6 milhões
    2. 2.
  2. Chelsea: € 25,4 milhões
    3. 3.
  3. Barcelona: € 22 milhões
    4. 4.
  4. Manchester City: € 12,9 milhões
    5. 5.
  5. Manchester United: € 12,8 milhões
    6. 6.
  6. Real Madrid: € 12,3 milhões
    7. 7.
  7. Aston Villa: € 8 milhões
    8. 8.
  8. Liverpool: € 7,3 milhões
    9. 9.
  9. Bayern de Munique: € 7,2 milhões
    10. 10.
  10. Tottenham: € 5,2 milhões
    11. 11.
  11. Eintracht Frankfurt: € 4,7 milhões
    12. 12.
  12. PSG: € 4,6 milhões
    13. 13.
  13. Everton: € 3,5 milhões
    14. 14.
  14. Sanfreece Hiroshima Regina (JAP): € 3 milhões
    15. 15.
  15. Inter de Milão: € 3 milhões
Blackstenius marcou o gol do título do Arsenal na Champions feminina. (Foto: UEFA/Divulgação)
Arsenal lidera ranking global de receitas no futebol feminino; veja ranking (Foto: UEFA/Divulgação)

