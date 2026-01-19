Palmeiras descarta problema em Vitor Roque e atualiza lista de lesionados

O Palmeiras concluiu na manhã desta segunda-feira (19), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Novorizontino, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Após as atividades, o clube atualizou a situação física dos atletas do elenco e descartou lesão no atacante Vitor Roque, que foi substituído durante a vitória sobre o Mirassol.

O camisa 9 seguiu um cronograma individualizado de recuperação no gramado, acompanhado por integrantes do departamento médico. Já o restante do elenco realizou atividades de ativação na parte interna do CT e, na sequência, treinou sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira.

Em outro campo, quarteto de meio-campistas formado por Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Figueiredo fizeram um trabalho técnico com bola em dimensões reduzidas com Crias das categorias de base.

O clube, no entanto, não atualizou sobre as condições dos atacantes Paulinho e Facundo Torres; O uruguaio, inclusive, possui acerto encaminhado com o Austin FC, da MLS, e deve deixar o Palmeiras nos próximos dias.

Com a vitória sobre o Mirassol, o Palmeiras manteve os 100% de aproveitamento na atual edição do Campeonato Paulista após três partidas. O goleiro Carlos Miguel ainda não foi vazado. No próximo compromisso, o Verdão enfrenta o Novorizontino nesta terça-feira (20), fora de casa.

Como visitante, o Palmeiras está invicto há 11 jogos diante do adversário, com seis vitórias e cinco empates desde a última derrota, em 1990.

Vitor Roque durante partida do Palmeiras pelo Campeonato Paulista (Foto: Fabio Giannelli/AGIF

