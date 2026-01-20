Lesão de Facundo não é empecilho, e Palmeiras faz ajustes finais para fechar venda

O Palmeiras trabalha nos bastidores para resolver os últimos detalhes e sacramentar a venda de Facundo Torres para o Austin FC, dos Estados Unidos. A lesão do atacante uruguaio, fora do time neste início de Paulistão, não representa um empecilho para a negociação, prevista para ser concluída nos próximos dias.

Palmeiras perde para o Ibrachina nos pênaltis e é eliminado na Copinha

Ao todo, o Palmeiras receberá 9,5 milhões de dólares fixos com a venda de Facundo Torres, aproximadamente R$ 50 milhões. O valor é inferior ao desembolsado pela diretoria alviverde para tirar o jogador do Orlando City.

As partes ajustam apenas burocracias contratuais para anunciar a saída definitiva de Facundo Torres do Palmeiras. Em 61 partidas pelo clube paulista, ele marcou 10 gols e distribuiu quatro assistências, além de figurar com frequência nas convocações da seleção uruguaia.

Mesmo após terminar a temporada em baixa, Facundo Torres recebeu apoio do técnico Abel Ferreira, que afirmou contar com o jogador em 2026, em entrevista à TV do clube após anunciar sua renovação contratual.

A comissão técnica, em conjunto com a direção de futebol, no entanto, entendeu a venda como uma oportunidade de mercado, além de uma forma de recuperar, ao menos, parte do valor investido em Facundo.

Agora, o Palmeiras abre espaço no elenco e na folha salarial para a contratação de um novo atacante, pedido do técnico Abel Ferreira. O clube pretende buscar um jogador pronto no mercado e mantém conversas com John Arias, atualmente no Wolverhampton, para um possível retorno ao futebol brasileiro.

Até o momento, o Palmeiras não formalizou uma proposta oficial pelo atacante da seleção da Colômbia, mas segue em contato com o staff do jogador. O Fluminense, antigo clube de Arias, também aparece na disputa.

O Palmeiras anunciou apenas uma contratação nesta janela de transferências: Marlon Freitas, que deixou o Botafogo em negócio de aproximadamente R$ 32 milhões. Anteriormente, o clube havia acertado a permanência de Bruno Fuchs em definitivo, após o zagueiro atuar emprestado pelo Atlético-MG em 2025.

Além de um atacante, o clube também busca um zagueiro para suprir a lacuna deixada por Micael e um primeiro volante, já que a equipe perdeu Aníbal Moreno para o River Plate.

