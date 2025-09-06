Europeus reagem a atuação de brasileiro no UFC Paris: ‘Odeio ver isso’

A atuação de um lutador brasileiro no UFC Paris foi muito criticada nas redes sociais na noite deste sábado (6). Em um dia agitado para os fãs de luta do Brasil, a noite não foi como todos esperavam, e apenas Kauê Fernandes venceu sua luta.

continua após a publicidade

O destaque brasileiro no UFC Paris foi Kauê Fernandes, que bateu Harry Hardwick, da Inglaterra, por nocaute técnico no primeiro round. O lutador de Peso Leve teve uma atuação de gala, machucou as duas pernas do lutador inglês e saiu com a vitória.

➡️Festa de nocautes e derrotas do Brasil: confira todos os resultados do UFC Paris

Nas redes sociais, a atuação de Maurício Ruffy foi muito criticada. Benoit St. Denis usou sua luta olímpica para negar todos os ataques de Ruffy, domina o primeiro round e consegue quedar, pegar as costas e finalizar o brasileiro no segundo assalto. Veja reação da web no Brasil e na Europa.

continua após a publicidade

Bruce Buffer anuncia luta no microfone durante o UFC Paris (Foto: Julian De Rosa/AFP)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja reação da web com derrota do brasileiro no UFC Paris

Tradução: E BSD é um boxeador terrível e era melhor que Ruffy. Loucura - sobre o brasileiro no UFC Paris

Tradução: os nerds planejaram sua defesa de queda como "fique em pé e confiante e Benoit murchará de sua aurua", mas em vez disso ele apenas se lembrou de que era francês e aplicou isso em Ruffy sem consentimento"

Tradução: Nossa, odeio ver isso. A estrela em ascensão foi verificada por fraude.

Tradução: E eles disseram que apenas esses nomes eram leves e que eles deveriam substituí-los... mas o fato é que nenhum da nova geração de leves pode vencer esses velhos cães, exceto Arman... Justin-fisiev, Dustin-Bsd, é por isso que eles sempre ganham o cinturão de campeão.