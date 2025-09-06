O UFC Paris deste sábado, 6 de setembro, promete muita ação para o fã de MMA e lutas importantes para as sequências de algumas da principais divisões da organização. Recheado de brasileiros, o card também terá duelos entre Brasil e França, e a rivalidade que surgiu no futebol parece ter chegado às artes marciais mistas.

Três dos quatro duelos envolvendo brasileiros serão contra franceses. No card preliminar, Brendson Ribeiro enfrenta Oumar Sy, enquanto nas duas lutas principais os destaques da equipe Fighting Nerds, Caio Borralho e Maurício Ruffy enfrentam, respectivamente, Nassourdine Imavov e Benoit St. Denis.

Ao longo dos últimos dias, os franceses têm usado a vantagem da seleção na Copa do Mundo sobre o Brasil como combustível para provocar os atletas brasileiros.

Porém, dentro do octógono, a vantagem é toda do Brasil, que é favorito em duas das três lutas - apenas Ribeiro é azarão.

➡️Veja o vídeo da encarada das duas lutas principais do UFC Paris

Próximo desafiante no peso médio?

Caio Borralho encara Nassourdine Imavov no UFC Paris (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A luta principal do UFC Paris, que opõe Caio Borralho e Nassourdine Imavov, tem tudo para definir o primeiro desafiante ao cinturão recém-conquistado por Khamzat Chimaev. Porém, não basta vencer. Se o brasileiro quiser buscar o título que já foi de Anderson Silva, terá de convencer, com uma performance dominante e, de preferência, uma finalização ou um nocaute.

- O Dana White falou que está entre a nossa luta e a luta do De Ridder e do Hernández (a chance pelo título). Mas creio que ele tenha falado isso para colocar mais pressão no Imavov, de ter que performar bem (...) Para mim, é simples, chegar lá, fazer meu trabalho, dominar mais um adversário que a vaga é minha - declarou Borralho ao LANCE!.

Ruffy terá luta mais difícil da carreira

Maurício Ruffy está pronto para brilhar no UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Na segunda luta mais importante da noite, o peso leve Maurício Ruffy enfrenta o francês Benoit St. Denis. Conhecido por sua durabilidade, St. Denis, apelidado de ‘’Deus da Guerra’’, trará novos problemas ao brasileiro, que está ciente da dificuldade da luta, mas confiante em um novo nocaute.

- O St. Denis é bem claro no que ele propõe. Ele é bem agressivo, gosta de fazer guerra com o adversário, anda para frente e joga a mão com o intuito de colocar para baixo. Eu sou um atleta bem calmo, gosto de fazer movimentos fora da caixa, gosto de fazer o que eu costumo dizer que é a dança agressiva. Estou procurando o nocaute do primeiro ao último segundo da luta. É uma luta que vai ter uma briga por território, um agressivo contra outro mais frio, calculista, que vença o melhor, mas acho que vem outro nocaute por aí - comentou Ruffy em conversa com o LANCE!.

Brasileiros em ação

Kauê busca terceira vitória consecutiva (Foto: Reprodução Instagram Kauê Fernandes)

Além das duas principais lutas da noite, o Brasil estará representado por outros dois atletas: Kauê Fernandes e Brendson Ribeiro.

Ex-campeão do Bellator, Patrício Pitbull iria lutar no card principal, mas a luta foi cancelada. Seu oponente, Losene Keita, não bateu o peso e o brasileiro não aceitou as condições para entrar em ação mesmo assim.

No card preliminar, Kauê Fernandes, da Nova União, enfrenta Harry Hardwick, campeão do Cage Warriors (importante organização europeia) e Brendson Ribeiro mede forças com Oumar Sy.

O UFC Paris abre os trabalhos às 13h (de Brasília), deste sábado, com transmissão ao vivo do serviço de streaming UFC Fight Pass.

FICHA TÉCNICA

UFC Fight Night — Paris, FRA

Data: 6 de setembro de 2025

Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)

Local: Paris, França

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (FRA) x Rhys McKee (IRL)

Card preliminar — a partir de 13h

Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (FRA) x Robert Ruchala (POL)

Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (FRA) x Brendson Ribeiro (BRA)

Peso pesado (até 120,2kg): Marcin Tybura (POL) x Ante Delija (CRO)

Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) x Harry Hardwick (ING)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) x Trey Waters (EUA)

Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares (EUA) x Robert Bryczek (POL)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Andreas Gustafsson (SUE) x Rinat Frakhretdinov (RUS)

Peso palha (até 52,1kg): Shauna Bannon (IRL) x Sam Hughes (EUA)