No sonho pelo Mundial, torcedor do Flamengo viaja ao Catar pela segunda vez

O Flamengo enfrenta o Pyramids, neste sábado (13), às 14h (de Brasília), no Catar, pela etapa da Copa Challenger, do Mundial. Para a ocasião, o Lance! ouviu a história do torcedor Júlio Cezar Moura, residente da cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que estará presente no Estádio Ahmad bin Ali para assistir à partida.

continua após a publicidade

➡️ Fala de Filipe Luís agita torcedores do Flamengo: 'É verdade mesmo'

A possibilidade da presença de Júlio no confronto deste sábado começa em 2022. Em determinado ano, o torcedor resolveu se mudar para Dubai por conta de um intercâmbio. A previsão da estadia era de apenas quatro meses, mas ele aproveitou uma oportunidade de emprego para se estabelecer na "Terra dos Sheiks".

Há quatro anos morando na região, ele revelou que nunca deixou de acompanhar o Flamengo. Contudo, relatou as dificuldades encontradas por conta do fuso horário. A diferença são de sete horas a mais do horário de Brasília.

continua após a publicidade

— Acompanhar o Flamengo é bem difícil, já que estamos 7 horas a frente do horário de Brasília. Então partidas as 21:30, acaba sendo 04:30 da manhã aqui. Então, os jogos da Libertadores, por exemplo, acabam sendo pelo celular deitado na cama. Mas em jogos importantes o consulado FlaDubai sempre se reúne e assistimos juntos em um Sport bar. Já nos jogos de madrugada a reunião é virtual no grupo de WhatsApp do pessoal — contou o torcedor.

➡️ Pedro treina mais uma vez com grupo e aumenta chances de atuar pelo Flamengo no Mundial

2025 x 2019

Esta não é a primeira vez que Júlio se desloca até o Catar, para acompanhar o Flamengo no Mundial. Ele esteve presente na decisão entre o clube carioca e o Liverpool, em 2019, onde a equipe inglesa venceu o torneio. Naquela época, o torcedor ainda morava no Rio de Janeiro, e se deslocou até o outro país para acompanhar o clube do coração.

continua após a publicidade

Em 2025, o tempo de viagem do torcedor é mais curto. Morando em Dubai, ele tem vivido de ponte área para estar perto do Flamengo, e o primeiro reencontro foi na vitória sobre o Cruz Azul, pelo Derby das Américas. A viagem da cidade dos Emirados Árabes Unidos até Al Rayyan, no Catar, onde está o Estádio Ahmad bin Ali, é de pouco mais de uma hora.

Ao Lance!, Júlio relatou diferenças no clima de recepção do país em comparação a 2019. Segundo ele, o Catar não está mobilizado para o torneio da Fifa, mas sim focado na Arab Cup, a principal competição de seleções de futebol realizada no território árabe. A competição acontece simultaneamente ao Mundial de Clubes.

— O clima no Qatar para o mundial de clubes é praticamente zero. As atenções em Doha estão todas voltadas para a Arab cup. No jogo de quarta-feira, nem o oficial da imigração estava sabendo do jogo do mundial de clubes, ele conhecia o Flamengo, mas foi pego de surpresa sobre o evento — iniciou o torcedor antes de completar.

— Bem como um motorista do Uber, que pedi, também não estava sabendo. A cidade está toda enfeitada para o Arab Cup. Sem dúvida 2019 tinha mais presença de rubro negros. Dessa vez a mobilização está bem menor, mas ainda podem chegar mais torcedores, principalmente para final — concluiu.

Júlio Cezar, torcedor do Flamengo, no Mundial de Clubes de 2019 (Foto: Arquivo Pessoal)

Em relação aos desafios dentro de campo, Júlio afirmou acreditar no título do Flamengo. Ao comparar as dificuldades impostas pelo Liverpool, em 2019, contra uma possível final diante do PSG, em 2025, ele analisou que as chances do Rubro-Negro são maiores neste ano.

— Sem dúvida o time de 2019 tem um espaço mais que especial para todo rubro negro, mas aquele Liverpool era muito forte, fez história na Premier League e o elenco do Flamengo tinha menos opções que o atual. O time sul-americano sempre sai atrás de qualquer europeu, continua sendo muito difícil. Tem que dar tudo certo para o Flamengo e o PSG tem que estar num dia sem inspiração, mas considero uma chance bem maior de vitória — analisou.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo x Pyramids

Antes da possível final contra o clube francês, o Rubro-Negro precisa passar primeiro pelo Pyramids. Para este confronto, Júlio previu uma vitória convincente da equipe de Filipe Luís, mas alertou sobre possíveis dificuldades que podem ser impostas pelo time egípcio.

— Acredito que enfrentar o Pyramdis será mais fácil do que o Cruz Azul. Mas esse time egípcio eliminou os sauditas do Al Ahli, na fase anterior. Então algum valor eles devem ter. Então, é bom ficar atento, mas o Flamengo vencer por 3 a 1, com caminho aberto para a final e medir forças contra o PSG — concluiu.