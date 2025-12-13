Rivais reagem à chegada de Luís Castro no Grêmio: 'Podem me cobrar'

Luís Castro foi anunciado oficialmente como o novo treinador do Grêmio, com vínculo até o fim de 2027, e opção de renovação até 2028. O ex-Botafogo e Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, esteve na última temporada no futebol dos Emirados Árabes Unidos, com o Al-Wasl FC. A notícia dividiu opiniões entre torcedores rivais, que avaliaram a chegada do português no futebol brasileiro.

Luís Castro chega para a vaga de Mano Menezes, que deixou o Grêmio após o término do Campeonato Brasileiro. O treinador chega com a missão de levar o Grêmio de volta ao caminho dos grandes títulos.

Mais sobre a carreira de Luís Castro, novo técnico do Grêmio

Seu trabalho mais recente foi no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, onde permaneceu por cinco meses. Sob o comando de Luís Castro, a equipe disputou 14 partidas oficiais, com nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. De acordo com o clube, a saída ocorreu "em comum acordo entre as partes".

Nesse período, a equipe comandada pelo português marcou 33 gols, dos quais 15 foram anotados por brasileiros, representando 45,4% das vezes em que o time balançou as redes adversárias.

Recentemente, Castro teve seu nome especulado em clubes brasileiros como Cruzeiro, Santos e Atlético-MG, mas nenhuma negociação avançou.

Em 2023, deixou o Botafogo após 81 jogos, com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. No Oriente Médio, também comandou o Al Duhail, do Catar, além do Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo.

