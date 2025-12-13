Ex-técnico do Flamengo projeta decisão contra Pyramids no Mundial: 'Existe o risco'

Querendo voltar ao topo do mundo, o Flamengo encara o Pyramids, do Egito, na semifinal da Copa Intercontinental de 2025, neste sábado (13), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. De olho neste confronto, o ex-treinador rubro-negro e atual comentarista da ESPN, Silas, falou com exclusividade ao Lance! projetou como será a decisão. Os torcedores poderão acompanhar a partida pela CazéTV, em parceria com o Disney+.

continua após a publicidade

➡️Campeão do Mundial crava resultado de Flamengo x Pyramids: 'Vai derrubar'

- Normalmente, os clubes africanos são times de muita imposição física, que correm muito e marcam intensamente. Eu acredito que essa será a estratégia do Pyramids para enfrentar o Flamengo, e não vai ser um jogo fácil. Às vezes, por ser um time desconhecido para nós aqui no Brasil e também pouco conhecido em nível mundial, existe um relaxamento natural. Mas o Flamengo já estreou, e agora o Filipe Luís, obviamente, vai estudar bem o Pyramids — suas características, seus pontos fortes e também suas deficiências. Eu acredito que o Flamengo passa, sim, para enfrentar o PSG - disse o comentarista.

Analisando as dificuldades que o Flamengo poderá encontrar na partida, Silas destacou que apesar de ser favorito, o Flamengo precisa estar atento, para não correr o risco de relaxar durante os 90 minutos.

continua após a publicidade

➡️PSG tem desfalques e dúvidas de astros antes de embarcar ao Mundial; veja

- É um time físico, que marca muito e que joga sabendo que é inferior tecnicamente. Por isso, existe sempre o risco de um certo relaxamento por parte do Flamengo, porque ninguém aposta no Pyramids contra o Flamengo. Isso pode entrar no subconsciente do jogador e atrapalhar o rendimento. O Flamengo precisa estar atento para não deixar esse tipo de situação influenciar dentro de campo - comentou.

Silas avalia um possível Flamengo x PSG na final do Intercontinental

Caso confirme a classificação para a grande final da competição, o Flamengo encara o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, no próximo dia 17 de dezembro, também no Estádio Ahmad bin Ali. Avaliando o possível confronto, Silas aconselhou o técnico Filipe Luís a rever a partida entre PSG x Chelsea, que decidiu o título do Mundial de Clubes, em julho.

continua após a publicidade

Segundo ele, enquanto as fichas daquela partida estavam com a equipe francesa, o Chelsea soube jogar a final e acabou levando a melhor. Na visão de Silas, o treinador rubro-negro pode tirar algumas informações preciosas a partir desse jogo.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Se o Flamengo passar pelo Pyramids, como eu acredito que vai acontecer, o Filipe Luís certamente vai olhar com atenção o jogo entre Paris e Chelsea no Mundial de Clubes. Ninguém apostava no Chelsea, porque o Paris vinha apresentando um futebol muito forte — tinha acabado de fazer 4 a 0 no Real Madrid — então todas as fichas estavam no Paris Saint-Germain. Mas o Chelsea soube jogar a final, e eu acho que é desse jogo que o Filipe Luís deve tirar muitas coisas para tentar aplicar. Agora, a gente não pode esquecer que o Paris está no meio da temporada na Europa, enquanto o Flamengo está no fim da sua temporada. Então não sabemos qual será o nível de desgaste do Flamengo no jogo contra o Pyramids e se o Paris pode se aproveitar disso de alguma maneira. Por outro lado, o Paris tem a experiência daquela final contra o Chelsea, e isso também pode ser levado em conta pelo treinador deles para ajustar o comportamento da equipe numa possível decisão contra o Flamengo, caso o Flamengo avance - finalizou o ex-treinador do Flamengo.