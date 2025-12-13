menu hamburguer
Fluminense x Vasco: tarólogo crava qual carioca vai à final da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam neste domingo (14)

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/12/2025
08:40
Nuno e Martinelli disputam a bola em Vasco x Fluminense (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)
imagem cameraNuno e Martinelli disputam a bola em Vasco x Fluminense (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)
O Vasco derrotou o Fluminense por 2 a 1, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, e garantiu uma boa vantagem para o confronto decisivo, que acontece neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. De olho nessa partida, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas" apontou um favoritismo para a equipe comandada por Luís Zubeldía.

Analisando o confronto, o tarólogo destacou que a equipe do Fluminense pode encontrar grandes possibilidades durante os 90 minutos e conquistar o resultado positivo. Com muita entrega dos jogadores, Luís Filho previu que o lado emocional da equipe pode influenciar no resultado.

Por outro lado, o vidente destacou que o Vasco terá momentos de oscilação no decorrer da partida e vai ter que encontrar alternativas para se impor no clássico. Segundo ele, a equipe comandada por Fernando Diniz vai se destacar pela entrega de seus jogadores e poderá encontrar alternativas escapando no contra-ataque.

Numa visão geral, o tarólogo reforçou que o confronto será bastante equilibrado e o Fluminense pode levar a melhor, caso aproveite as oportunidades durante os 90 minutos. Além disso, Luís Filho apontou para possíveis confusões entre os jogadores, podendo gerar até um cartão vermelho no clássico carioca. A tendência é de mais um jogo muito disputado entre os rivais.

Vasco x Fluminense

Com a vitória de virada no jogo de ida, o Vasco garantiu uma boa vantagem para o confronto decisivo contra o Fluminense, pelas semifinais da Copa do Brasil. A bola rola às 20h30 (de Brasília), neste domingo (14), também no Maracanã. Quem garantir a classificação, encara o vencedor de Corinthians x Cruzeiro.

Freytes e Andrés Gomes disputam a bola em Vasco x Fluminense (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)
Freytes e Andrés Gomes disputam a bola em Vasco x Fluminense (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Gazeta Press)

